NTV.COM.TR

Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank yarı final maçı saati: AXA Sigorta Kupa Voley Eczacıbaşı-VakıfBank voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?

AXA Sigorta Kupa Voley yarı final maçları arasında Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank karşılaşması da yer aldı. Kazanan takımın finale yükseleceği maç İzmir'de oynanacak. Kupa Voley'in şampiyonu ise önümüzdeki sezon CEV Kupası'nda yer alacak. Peki, Eczacıbaşı-VakıfBank yarı final voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank yarı final maçı saati: AXA Sigorta Kupa Voley Eczacıbaşı-VakıfBank voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? - 1

Voleybol maçı takvimi takip ediliyor. 2025 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Finali için Eczacıbaşı-VakıfBank yarı finalde kozlarını paylaşıyor! Yarı finali kazanan takım, Fenerbahçe - THY karşılaşmasının galibiyle mücadele edecek. İşte, Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank maçı canlı yayın bilgisi...

SPOR&SKOR HABERLERİ

Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank yarı final maçı saati: AXA Sigorta Kupa Voley Eczacıbaşı-VakıfBank voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? - 2

ECZACIBAŞI - VAKIFBANK VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

AXA Sigorta Kupa Voley yarı finalinde Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank 4 Nisan günü saat 18:30'da İzmir Halkapınar Spor Salonu'nda karşılaşıyor. Maç TRT Spor Yıldız'dan canlı aktarılacak. Kazanan takım, Fenerbahçe Medicana-Türk Hava Yollar eşleşmesinin galibi ile 5 Nisan'da final oynayacak.

Vakıfbank'ın 1994 yılından bu yana 9 şampiyonluğu bulunurken, Eczacıbaşı da 9 defa şampiyonluk elde etti.

Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank yarı final maçı saati: AXA Sigorta Kupa Voley Eczacıbaşı-VakıfBank voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? - 3

Kupa Voley Şampiyonları:

2009-2010 Voleybol Sezonu Fenerbahçe Acıbadem

2010-2011 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı VitrA

2011-2012 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı VitrA

2012-2013 Voleybol Sezonu Vakıfbank

2013-2014 Voleybol Sezonu Vakıfbank

2014-2015 Voleybol Sezonu Fenerbahçe Grundig

2015-2016 Yapılmadı

2016-2017 Voleybol Sezonu Fenerbahçe

2017-2018 Voleybol Sezonu Vakıfbank

2018-2019 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı VitrA

2019-2020 Voleybol Sezonu Final COVID-19 nedeniyle oynatılmadı

2020-2021 Voleybol Sezonu Vakıfbank

2021-2022 Voleybol Sezonu Vakıfbank

2022-2023 Voleybol Sezonu Vakıfbank

2023-2024 Voleybol Sezonu Fenerbahçe Opet

DAHA FAZLA GÖSTER