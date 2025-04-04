Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank yarı final maçı saati: AXA Sigorta Kupa Voley Eczacıbaşı-VakıfBank voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?
AXA Sigorta Kupa Voley yarı final maçları arasında Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank karşılaşması da yer aldı. Kazanan takımın finale yükseleceği maç İzmir'de oynanacak. Kupa Voley'in şampiyonu ise önümüzdeki sezon CEV Kupası'nda yer alacak. Peki, Eczacıbaşı-VakıfBank yarı final voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
Voleybol maçı takvimi takip ediliyor. 2025 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Finali için Eczacıbaşı-VakıfBank yarı finalde kozlarını paylaşıyor! Yarı finali kazanan takım, Fenerbahçe - THY karşılaşmasının galibiyle mücadele edecek. İşte, Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank maçı canlı yayın bilgisi...