Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank yarı final maçı saati: AXA Sigorta Kupa Voley Eczacıbaşı-VakıfBank voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?

ECZACIBAŞI - VAKIFBANK VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

AXA Sigorta Kupa Voley yarı finalinde Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank 4 Nisan günü saat 18:30'da İzmir Halkapınar Spor Salonu'nda karşılaşıyor. Maç TRT Spor Yıldız'dan canlı aktarılacak. Kazanan takım, Fenerbahçe Medicana-Türk Hava Yollar eşleşmesinin galibi ile 5 Nisan'da final oynayacak.



Vakıfbank'ın 1994 yılından bu yana 9 şampiyonluğu bulunurken, Eczacıbaşı da 9 defa şampiyonluk elde etti.