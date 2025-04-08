Eczacıbaşı-VakıfBank voleybol maçı ne zaman? Sultanlar Ligi Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Sultanlar Ligi'nde 1-4 etabında Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank karşı karşıya geliyor. Ligin normal sezonunu 3. sırada tamamlayan Eczacıbaşı, Vakıfbank'ı ağırlayacak. Maçın ikinci mücadelesi ardından kazanan çıkmazsa rekabet 3. maça sarkacak. Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabında top koşturacak. Eczacıbaşı normal sezonu 3. olarak tamamladı, Vakıfbank ise 2'ncilikle sezonu kapattı. İki takımın rövanş karşılaşması da 12 Nisan da olacak. İşte, Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank voleybol maçı detayları...