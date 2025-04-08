Eczacıbaşı-VakıfBank voleybol maçı ne zaman? Sultanlar Ligi Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Eczacıbaşı ve Vakıfbank'ın rövanş karşılaşması da 12 Nisan'da saat 18:00'de Vakıfbank'ın evinde yapılacak. Maç yine TRT Spor Yıldız'dan canlı aktarılacak. İki karşılaşmanın sonunda galip çıkmaması halinde 3. maç düzenlenecek. Üçüncü müsabaka da eğer olursa 14 Nisan Pazartesi günü saat 19:30'da gerçekleştirilecek.