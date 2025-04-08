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Eczacıbaşı-VakıfBank voleybol maçı ne zaman? Sultanlar Ligi Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Sultanlar Ligi'nde 1-4 etabında Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank karşı karşıya geliyor. Ligin normal sezonunu 3. sırada tamamlayan Eczacıbaşı, Vakıfbank'ı ağırlayacak. Maçın ikinci mücadelesi ardından kazanan çıkmazsa rekabet 3. maça sarkacak. Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Eczacıbaşı-VakıfBank voleybol maçı ne zaman? Sultanlar Ligi Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 1

Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabında top koşturacak. Eczacıbaşı normal sezonu 3. olarak tamamladı, Vakıfbank ise 2'ncilikle sezonu kapattı. İki takımın rövanş karşılaşması da 12 Nisan da olacak. İşte, Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank voleybol maçı detayları...

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Eczacıbaşı-VakıfBank voleybol maçı ne zaman? Sultanlar Ligi Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 2

ECZACIBAŞI - VAKIFBANK VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank 1-4 etabı ilk maçı 9 Nisan Çarşamba günü saat 16:00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayımlanacak. Maç İBB Cebeci Salonu'nda oynanacak, Başhakem Erol Akbulut maçı yönetecek. Yardımcı hakem ise İbrahim Acar oldu.

Eczacıbaşı-VakıfBank voleybol maçı ne zaman? Sultanlar Ligi Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 3

Eczacıbaşı ve Vakıfbank'ın rövanş karşılaşması da 12 Nisan'da saat 18:00'de Vakıfbank'ın evinde yapılacak. Maç yine TRT Spor Yıldız'dan canlı aktarılacak. İki karşılaşmanın sonunda galip çıkmaması halinde 3. maç düzenlenecek. Üçüncü müsabaka da eğer olursa 14 Nisan Pazartesi günü saat 19:30'da gerçekleştirilecek.

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