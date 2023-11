Edin Dzeko: Fenerbahçe armasının savaşçılarıyız

"YOĞUN MAÇ TAKVİMİ BÜYÜK TAKIMLARIN BİR PARÇASI"



Milli ara sonrası yoğun maç takvime değinen Dzeko, “Yoğun takvim işimizin bir parçası, büyük takımların bir parçası. Büyük takımlar her maçı kazanmak için oynarlar ve Avrupa’da da mücadele ederler. Bu sebeple 3 veya 4 gün sonra bir maç daha oynamanız gerekir. Buna alışkın oyuncular için bunun normal olduğunu düşünüyorum. Bizim için bu, oyunun bir parçası ve oynayacağımız her maç bizim için önemli. Şimdi Konferans Ligi’nde grup aşamasının sonuna geldik. Önümüzde 2 maç var ve grubu birinci sırada bitirmek bizim için çok önemli çünkü ilk sırada bitirdiğimiz zaman şubat ya da mart ayı geldiğinde bir tur atlamış, dolayısıyla 2 maç eksik oynamış oluyorsunuz. Az maç yapmak her zaman daha iyidir. Ligde de oynadığımız her maç çok önemli. Rakip fark etmeksiniz her maç 3 puan. Dolayısıyla oynayacağımız her maç çok önemli.” şeklinde konuştu.