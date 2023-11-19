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Edin Dzeko: Fenerbahçe armasının savaşçılarıyız

"Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, “Her maç %100’ümüzü vermek istiyoruz. Sonuçta bizler Fenerbahçe armasının savaşçılarıyız. Hedefimize ancak birlik olursak ulaşabiliriz. Onların desteğine ihtiyacımız var. Hata yaptığımızda da iyi oynamadığımız zaman da onların desteğine ihtiyacımız var çünkü zor anlarda birlikte olmamız gerekiyor." dedi.

Edin Dzeko: Fenerbahçe armasının savaşçılarıyız - 1

Sezon değerlendirmesi yapan Bosna-Hersekli Edin Dzeko, kişisel performansına, takım performansına ve milli ara sonrası yoğun maç takvimine değindi.

Taraftarlarımıza da seslenen Dzeko, “Her maç %100’ümüzü vermek istiyoruz. Sonuçta bizler Fenerbahçe armasının savaşçılarıyız. Hedefimize ancak birlik olursak ulaşabiliriz. Onların desteğine ihtiyacımız var. Hata yaptığımızda da iyi oynamadığımız zaman da onların desteğine ihtiyacımız var çünkü zor anlarda birlikte olmamız gerekiyor. Onların bizim yanımızda olması çok önemli.” dedi.


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Edin Dzeko: Fenerbahçe armasının savaşçılarıyız - 2

"BİZLER İÇİN SEZON İYİ GİDİYOR"

Sezonun bugüne kadarki bölümüyle ilgili genel bir değerlendirme yaparak sözlerine başlayan Edin Dzeko, “Bizler için sezon şimdilik iyi gidiyor. Ligde ve Konferans Ligi’nde birinciyiz. Tabii ki bunlar istediğimiz şeyler. Olmak istediğimiz yer burası. Sezon başında çok fazla maç kazandık. Son maçlarda 2 mağlubiyet, 1 beraberliğimiz var. Futbol böyle. Dünyada hiçbir takım her maçını kazanamaz. Böyle maçlar da olacaktır. Önemli olan bu tarz mağlubiyetler sonrası neleri yanlış yaptığınızı, neleri daha iyi yapabileceğinizi görmektir. Bunları görmelisiniz ki bir sonraki maç farklı olsun, galibiyet olsun. Negatifi pozitife çevirebilin.” dedi.




Edin Dzeko: Fenerbahçe armasının savaşçılarıyız - 3

"YOĞUN MAÇ TAKVİMİ BÜYÜK TAKIMLARIN BİR PARÇASI"

Milli ara sonrası yoğun maç takvime değinen Dzeko, “Yoğun takvim işimizin bir parçası, büyük takımların bir parçası. Büyük takımlar her maçı kazanmak için oynarlar ve Avrupa’da da mücadele ederler. Bu sebeple 3 veya 4 gün sonra bir maç daha oynamanız gerekir. Buna alışkın oyuncular için bunun normal olduğunu düşünüyorum. Bizim için bu, oyunun bir parçası ve oynayacağımız her maç bizim için önemli. Şimdi Konferans Ligi’nde grup aşamasının sonuna geldik. Önümüzde 2 maç var ve grubu birinci sırada bitirmek bizim için çok önemli çünkü ilk sırada bitirdiğimiz zaman şubat ya da mart ayı geldiğinde bir tur atlamış, dolayısıyla 2 maç eksik oynamış oluyorsunuz. Az maç yapmak her zaman daha iyidir. Ligde de oynadığımız her maç çok önemli. Rakip fark etmeksiniz her maç 3 puan. Dolayısıyla oynayacağımız her maç çok önemli.” şeklinde konuştu.


Edin Dzeko: Fenerbahçe armasının savaşçılarıyız - 4

"DIŞARIDAN NEGATİF ŞEYLER YARATMA ÇALIŞMASI NORMALDİR"

FB TV'ye konuşan Dzeko, “Şu anda takımımızda güzel bir atmosfer var. Takım kazandığı zaman insanların dışarıdan negatif şeyler yaratmaya çalışması normaldir. Bence bundan daha büyüğüz. Hepimiz aynı hedef için buradayız. Birbirimize karşılıklı saygı duyuyoruz. Belirtmiş olduğum gibi insanlar içeriye bazı negatif durumlar sokmaya çalışabilirler ama biz büyük bir takımsak bunun üstesinden gelmeyi bilmeliyiz, bunu dışarıya itebilmeliyiz. Sezon yeni başladı, uzun bir yolumuz var. Birlik olmamız gerekiyor. Bu tarz şeylere de hazırlıklı olmamız gerekiyor. Burası çok büyük ve geleneksel bir kulüp. Büyük oyuncularımız var. Evet, kadroda eksik oyuncularımız oldu ama onların yerini dolduracak, onlar olmadığında takıma yardım edecek çok fazla kaliteli oyuncumuz var. Takım içerisinde yeterli çözümümüz var. Uzun bir yol ama maç maç, adım adım bakıyoruz. Şu anda pozitif bir şekilde yolumuza devam ediyoruz.” açıklamasını yaptı.

Edin Dzeko: Fenerbahçe armasının savaşçılarıyız - 5

"TÜRKİYE LİGİ ŞU ANA KADAR GÖRDÜKLERİMİ DEĞERLENDİRİRSEM ÇOK İYİ BİR LİG"

Süper Lig’deki rekabetle ilgili de konuşan golcü futbolcu, “Oynadığım liglerin hepsiyle karşılaştırmam zor çünkü çok fazla farklı ligde oynadım. Genel olarak iyi bir lig diyebilirim burası için. Son oynadığım lig olan Serie A ile kıyaslamam gerekirse orada futbol biraz daha taktiksel. İtalyan takımlarının defanslarını geçmek biraz daha zor. Ama Türkiye Ligi de şu ana kadar gördüklerimi değerlendirirsem çok iyi bir lig. Burada her takım futbol oynamak istiyor. Geriden oyun kurmak istiyorlar. Bu, zaman zaman onlara bazı zorluklar çıkarabiliyor çünkü geriden oyun kurarken hata yaptıkları zaman gol yiyebiliyorlar." ifadelerini kullandı.

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