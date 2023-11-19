Edin Dzeko: Fenerbahçe armasının savaşçılarıyız
"Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, “Her maç %100’ümüzü vermek istiyoruz. Sonuçta bizler Fenerbahçe armasının savaşçılarıyız. Hedefimize ancak birlik olursak ulaşabiliriz. Onların desteğine ihtiyacımız var. Hata yaptığımızda da iyi oynamadığımız zaman da onların desteğine ihtiyacımız var çünkü zor anlarda birlikte olmamız gerekiyor." dedi.
Sezon değerlendirmesi yapan Bosna-Hersekli Edin Dzeko, kişisel performansına, takım performansına ve milli ara sonrası yoğun maç takvimine değindi.
Taraftarlarımıza da seslenen Dzeko, “Her maç %100’ümüzü vermek istiyoruz. Sonuçta bizler Fenerbahçe armasının savaşçılarıyız. Hedefimize ancak birlik olursak ulaşabiliriz. Onların desteğine ihtiyacımız var. Hata yaptığımızda da iyi oynamadığımız zaman da onların desteğine ihtiyacımız var çünkü zor anlarda birlikte olmamız gerekiyor. Onların bizim yanımızda olması çok önemli.” dedi.