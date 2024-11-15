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Efsane boksörün merak edilenleri: Mike Tyson kaç yaşında, müslüman mı, lakabı ne, evli mi?

Kariyerinde 44'ü nakavt bulunan eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson ile YouTuber Jake Paul arasındaki karşılaşmasına geri sayım başladı. Mücadele öncesi tartıya çıkan ikiliden efsane boksör rakibine attığı tokatla gündeme oturdu. Peki ringlerin hırçın boksörü Tyson müslüman mı, lakabı ne, kariyerinde hangi başarılar var, kaç şampiyonluk elde etti? İşte Tyson hakkında merak edilenler...

Efsane boksörün merak edilenleri: Mike Tyson kaç yaşında, müslüman mı, lakabı ne, evli mi? - 1

30 Haziran 1966'da Brooklyn'de dünyaya gelen Michael Gerard Tyson, 90'lı yıllarda hapse girdikten sonra müslüman oldu. Efsane boksör müslümanlık sonrası adını Malik Abdul Aziz olarak değiştirdi. 

58 yaşındaki sporcunun lakabı ise 'Demir Mike'tır. 

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Efsane boksörün merak edilenleri: Mike Tyson kaç yaşında, müslüman mı, lakabı ne, evli mi? - 2

Aktif kariyeri boyunca ringdeki hırçın tarzıyla rakiplerinin korkulu rüyası haline gelen Mike Tyson, tarihin en iyi boksörleri arasında gösteriliyor.

Efsane boksörün merak edilenleri: Mike Tyson kaç yaşında, müslüman mı, lakabı ne, evli mi? - 3

Kariyerinde 44'ü nakavt olmak üzere 50 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan 58 yaşındaki Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek en genç ağır sıklet şampiyonu ünvanını aldı.

Efsane boksörün merak edilenleri: Mike Tyson kaç yaşında, müslüman mı, lakabı ne, evli mi? - 4

Tyson, aynı anda Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Konseyi (WBC) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ünvanlarına sahip ilk ağır sıklet boksör oldu.

Efsane boksörün merak edilenleri: Mike Tyson kaç yaşında, müslüman mı, lakabı ne, evli mi? - 5

Kariyerine 2005'te son veren ABD'li boksör, 15 yıl aradan sonra 2020'de gösteri maçı için ringlere dönerek sporseverleri ekran başına kilitledi.

Efsane boksörün merak edilenleri: Mike Tyson kaç yaşında, müslüman mı, lakabı ne, evli mi? - 6

Ringlerin asi boksörü Tyson, sporseverlerin aklında Evander Holyfield ile 1997'de yaptığı maçla yer etti.

Ünvan maçında Holyfield'ın kulağını ısırarak koparan ve diskalifiye edilen Tyson, spor dünyasının yıllar geçse de unutamayacağı bir ana tanıklık etmesine sebebiyet verdi.

Efsane boksörün merak edilenleri: Mike Tyson kaç yaşında, müslüman mı, lakabı ne, evli mi? - 7

Yumrukları kadar özel hayatındaki çalkantılar ve yasa dışı olaylarla da anılan Tyson, İngiliz spor kanalı Sky Sports tarafından "Belki de profesyonel ringe adım atan en vahşi dövüşçü." olarak tanımlandı.

Efsane boksörün merak edilenleri: Mike Tyson kaç yaşında, müslüman mı, lakabı ne, evli mi? - 8

Üç kez evlilik yapan Tyson'un bu evliliklerinden beş çocuğu dünyaya geldi.

Son evliliğini 2009 yılında Lakiha Spicer ile yapan Tyson, bu birlikteliğini sürdürüyor.

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