Efsane boksörün merak edilenleri: Mike Tyson kaç yaşında, müslüman mı, lakabı ne, evli mi?
Kariyerinde 44'ü nakavt bulunan eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson ile YouTuber Jake Paul arasındaki karşılaşmasına geri sayım başladı. Mücadele öncesi tartıya çıkan ikiliden efsane boksör rakibine attığı tokatla gündeme oturdu. Peki ringlerin hırçın boksörü Tyson müslüman mı, lakabı ne, kariyerinde hangi başarılar var, kaç şampiyonluk elde etti? İşte Tyson hakkında merak edilenler...
30 Haziran 1966'da Brooklyn'de dünyaya gelen Michael Gerard Tyson, 90'lı yıllarda hapse girdikten sonra müslüman oldu. Efsane boksör müslümanlık sonrası adını Malik Abdul Aziz olarak değiştirdi.
58 yaşındaki sporcunun lakabı ise 'Demir Mike'tır.