Efsane fubolcu Sinisa Mihajlovic son yolculuğuna uğurlandı

İtalya'da tedavi gördüğü sırada 16 Aralık'ta hayatını kaybeden Sırp futbol adamı Sinisa Mihajlovic, Roma'da son yolculuğuna uğurlandı. Başkentteki Santa Maria degli Angeli e dei Martiri Bazilikası'nda yapılan cenaze merasiminde Mihajlovic'in eşi Arianna Rapaccioni Mihajlovic ve çocukları, annesi Viktorija ile futbol dünyasından pek çok ünlü isim ve çok sayıda taraftar hazır bulundu.