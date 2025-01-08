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Efsane futbolcu Roberto Carlos yedinci eşinde de boşanıyor: Evsiz kaldı, tesislerde yatıyor

Futbol tarihinin en iyi sol beklerinden Roberto Carlos, boşanma davası nedeniyle tartışmaların odağında. Sıkıntılı günler geçiren ve son dönemde Real Madrid'in tesislerinde kalan Brezilyalı yıldızın, 160 milyon dolarlık servetini korumak için eşinden mal kaçırdığı iddia edildi.

Efsane futbolcu Roberto Carlos yedinci eşinde de boşanıyor: Evsiz kaldı, tesislerde yatıyor - 1

Yeşil sahaların efsanelerinden Roberto Carlos, yıllar sonra Real Madrid tesislerine döndü.

51 yaşındaki eski futbolcunun İspanyol devinin antrenman tesislerine taşınmasının nedeniyse, boşanma süreci.

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Efsane futbolcu Roberto Carlos yedinci eşinde de boşanıyor: Evsiz kaldı, tesislerde yatıyor - 2

Yedinci evliliğini sonlandırmaya hazırlanan Brezilyalı, 15 yıllık eşi Mariana Lucon'a ödeyeceği tazminatı düşürmeye çabalıyor.

Efsane futbolcu Roberto Carlos yedinci eşinde de boşanıyor: Evsiz kaldı, tesislerde yatıyor - 3

11 çocuğundan 2'sinin annesiyle davalık olan Roberto Carlos, mahkemede herhangibir mülkü bulunmadığı için eski kulübü Real Madrid'in tesislerinde kaldığını öne sürdü.

Efsane futbolcu Roberto Carlos yedinci eşinde de boşanıyor: Evsiz kaldı, tesislerde yatıyor - 4

İspanyol basını ise Brezilyalı yıldızın 160 milyon dolarlık servetini koruyabilmek için böyle bir yönteme başvurduğunu iddia etti.

Efsane futbolcu Roberto Carlos yedinci eşinde de boşanıyor: Evsiz kaldı, tesislerde yatıyor - 5

Real Madrid'de futbol elçiliği görevini sürdüren Carlos, 11 sezon oynadığı Eflatun Beyazlılarda 527 kez forma giyerek unutulmazlar arasına girmişti.

Efsane futbolcu Roberto Carlos yedinci eşinde de boşanıyor: Evsiz kaldı, tesislerde yatıyor - 6

90'lar ve 2000'lere damga vuran Brezilyalı sol bek, İspanyol devinin ardından 2,5 sezon Fenerbahçe'de oynadı.

Efsane futbolcu Roberto Carlos yedinci eşinde de boşanıyor: Evsiz kaldı, tesislerde yatıyor - 7

Teknik direktörlük kariyerine de Türkiye'de başlayan Carlos, 2013 ile 2015 yılları arasında Sivasspor ve Akhisar Belediyespor'u çalıştırdı.

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