Efsane futbolcu Roberto Carlos yedinci eşinde de boşanıyor: Evsiz kaldı, tesislerde yatıyor
Futbol tarihinin en iyi sol beklerinden Roberto Carlos, boşanma davası nedeniyle tartışmaların odağında. Sıkıntılı günler geçiren ve son dönemde Real Madrid'in tesislerinde kalan Brezilyalı yıldızın, 160 milyon dolarlık servetini korumak için eşinden mal kaçırdığı iddia edildi.
Yeşil sahaların efsanelerinden Roberto Carlos, yıllar sonra Real Madrid tesislerine döndü.
51 yaşındaki eski futbolcunun İspanyol devinin antrenman tesislerine taşınmasının nedeniyse, boşanma süreci.