Elazığ stadında sona gelindi: UEFA ve FIFA standartlarında

Stada dışarıdan bakıldığında AVM'ye benzediğini aktaran Eren, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'deki çoğu stadın dış cephesi saçtan oluşur. Takımların renklerine boyanır ama bizim stadımızın dış cephesinde hem çelik hem cam olduğu için AVM'ye benziyor. Kısa süre içerisinde kalan ince işleri de bitirip burada hem takımlarımızı ağırlayacağımız hem de sosyal faaliyetleri icra edeceğimiz yeni bir kompleksi Elazığ'a kazandıracağız."