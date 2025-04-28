Elektrik kesintisi tenisi de vurdu: Madrid Açık'ta maçlar durdu
İspanya ve Portekiz'in büyük bölümünde elektrik kesintileri yaşanması tenis turnuvasını da etkiledi. Elektrik kesintisi nedeniyle Madrid Açık'taki maçlara ara verildi.
İspanya ve Portekiz'in büyük bölümünde elektrik kesintileri nedeniyle kaos yaşanıyor. İki ülkede aynı anda başlayan kesintiler, siber saldırı ihtimalini gündeme getirdi.
Metrolar boşaltılırken trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle yollarda kargaşa yaşandı. Hastaneler, ameliyatları erteledi.
Kesintiler spor sahalarını da etkiledi.