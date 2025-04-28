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Elektrik kesintisi tenisi de vurdu: Madrid Açık'ta maçlar durdu

İspanya ve Portekiz'in büyük bölümünde elektrik kesintileri yaşanması tenis turnuvasını da etkiledi. Elektrik kesintisi nedeniyle Madrid Açık'taki maçlara ara verildi.

Elektrik kesintisi tenisi de vurdu: Madrid Açık'ta maçlar durdu - 1

İspanya ve Portekiz'in büyük bölümünde elektrik kesintileri nedeniyle kaos yaşanıyor. İki ülkede aynı anda başlayan kesintiler, siber saldırı ihtimalini gündeme getirdi.

Metrolar boşaltılırken trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle yollarda kargaşa yaşandı. Hastaneler, ameliyatları erteledi.

Kesintiler spor sahalarını da etkiledi.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Elektrik kesintisi tenisi de vurdu: Madrid Açık'ta maçlar durdu - 2

ABD'li tenisçi Coco Gauff'un Madrid Açık Tenis Turnuvası’nda röportaj verdiği sırada elektrikler gitti.

Elektrik kesintisi tenisi de vurdu: Madrid Açık'ta maçlar durdu - 3

İspanya'da yaşanan geniş kapsamlı elektrik kesintisi nedeniyle Madrid Açık'taki maçlara ara verildi.

Elektrik kesintisi tenisi de vurdu: Madrid Açık'ta maçlar durdu - 4

Karanlıktan etkilenen seyirciler tenis maçının oynadığı sahanın dışına çıktı.

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