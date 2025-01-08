Elon Musk, Liverpool'u mu satın alıyor? Babasından şaşırtıcı açıklama

Errol Musk, The Sun gazetesine verdiği demeçte şunları söyledi:

"Evet, Liverpool'u satın almayı isterdi, tabii ki. Bunu herkes ister, ben bile. Onun büyükannesi Liverpool'da doğdu, Liverpool'da akrabalarımız var ve onlar sayesinde Beatles üyelerinden bazılarını tanıma şansımız oldu."