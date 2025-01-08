NTV.COM.TR

Elon Musk, Liverpool'u mu satın alıyor? Babasından şaşırtıcı açıklama

X/Twitter, Neuralink, PayPal, SpaceX gibi şirketlerin sahibi olan ünlü girişimci Elon Musk'ın İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'u satın almak istediği öne sürülüyordu. Musk'ın babası Errol Musk'tan iddialara yanıt geldi. İngiliz kaynaklara konuşan Errol Musk, "Evet, Liverpool'u satın almayı isterdi, tabii ki. Bunu herkes ister, ben bile. Onun büyükannesi Liverpool'da doğdu. Orada akrabalarımız var." ifadelerini kullandı.

Elon Musk, Liverpool'u mu satın alıyor? Babasından şaşırtıcı açıklama - 1

Dünyanın en zengin insanı , İngiliz futbol tarihinin en başarılı kulüplerinden birini satın almakla ilgileniyor.

Ünlü Amerikalı girişimci Elon Musk'ın babası Errol Musk, son günlerde çıkan Elon'un Liverpool'u satın almak istediğine dair söylentileri doğruladı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Elon Musk, Liverpool'u mu satın alıyor? Babasından şaşırtıcı açıklama - 2

Errol Musk, The Sun gazetesine verdiği demeçte  şunları söyledi:

"Evet, Liverpool'u satın almayı isterdi, tabii ki. Bunu herkes ister, ben bile. Onun büyükannesi Liverpool'da doğdu, Liverpool'da akrabalarımız var ve onlar sayesinde Beatles üyelerinden bazılarını tanıma şansımız oldu."

Elon Musk, Liverpool'u mu satın alıyor? Babasından şaşırtıcı açıklama - 3

Musk'ın futbol kulübü satın alma isteği ilk kez gündeme gelmiyor. 

2022 yılında sosyal medya platformu X yani eski adıyla Twitter'ı satın alan Musk, Manchester United'ı da satın almakla ilgili bir şaka yapmıştı. 

Bu olay, Manchester United'ın Brentford karşısında aldığı 4-0'lık ağır yenilginin ardından gerçekleşmişti.

LIVERPOOL AZINLIK HİSSELERİNİ SATMIŞTI 

Hatırlatmak gerekirse, Liverpool'un sahibi olan Fenway Sports Group, 2023 yazında kulübün azınlık hisselerini ABD merkezli yatırım şirketi Dynasty Equity'ye satarak pandemi sırasında oluşan borçların bir kısmını ödemeye yardımcı olmuştu.

Ancak şimdi, Merseyside ekibi için Amerikalı girişimciye yapılacak çarpıcı bir satış ihtimali ciddi şekilde gündeme gelebilir.

DAHA FAZLA GÖSTER