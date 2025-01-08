Elon Musk, Liverpool'u mu satın alıyor? Babasından şaşırtıcı açıklama
X/Twitter, Neuralink, PayPal, SpaceX gibi şirketlerin sahibi olan ünlü girişimci Elon Musk'ın İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'u satın almak istediği öne sürülüyordu. Musk'ın babası Errol Musk'tan iddialara yanıt geldi. İngiliz kaynaklara konuşan Errol Musk, "Evet, Liverpool'u satın almayı isterdi, tabii ki. Bunu herkes ister, ben bile. Onun büyükannesi Liverpool'da doğdu. Orada akrabalarımız var." ifadelerini kullandı.
Dünyanın en zengin insanı , İngiliz futbol tarihinin en başarılı kulüplerinden birini satın almakla ilgileniyor.
Ünlü Amerikalı girişimci Elon Musk'ın babası Errol Musk, son günlerde çıkan Elon'un Liverpool'u satın almak istediğine dair söylentileri doğruladı.