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Embiid'in 48 sayısı Philadelphia'ya yetmedi (NBA gecenin sonuçları 28 Aralık 2022)

NBA'de Wizards, sahasında Philadelphia'yı 116-111 mağlup etti. Philadelphia'da Joel Embiid'in 48 sayı, 10 ribauntluk performansı sezonun 13. yenilgisini önleyemedi. Dallas, yıldız oyuncusu Luka Doncic'in tarihi "triple-double" performansıyla Knicks'i uzatmada 126-121 yendi.

Embiid'in 48 sayısı Philadelphia'ya yetmedi (NBA gecenin sonuçları 28 Aralık 2022) - 1

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 10 maçla devam edildi.

Embiid'in 48 sayısı Philadelphia'ya yetmedi (NBA gecenin sonuçları 28 Aralık 2022) - 2

Dallas  Mavericks, Doncic'in 60 sayı, 21 ribaunt, 10 asistle oynadığı mücadelede New York Knicks'i yenerek üst üste 4, sezonun 19. galibiyetini aldı.

Doncic, NBA tarihinde 60 sayı, 20 ribaunt ve üstü istatistikle "triple-double" yapan ilk oyuncu oldu.

Embiid'in 48 sayısı Philadelphia'ya yetmedi (NBA gecenin sonuçları 28 Aralık 2022) - 3

Ev sahibi Mavericks'te Spencer Dinwiddie 25 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Christian Wood 19 sayı, 9 ribauntluk katkı sağladı.

Peş peşe 4, sezonun 17. mağlubiyetini yaşayan Knicks'te ise Quentin Grimes 33 ve Julius Randle 29 sayı attı.

Embiid'in 48 sayısı Philadelphia'ya yetmedi (NBA gecenin sonuçları 28 Aralık 2022) - 4

EMBIID'IN 48 SAYISI YETMEDİ

Washington Wizards, sahasında Philadelphia 76ers'ı 116-111 mağlup etti.

Embiid'in 48 sayısı Philadelphia'ya yetmedi (NBA gecenin sonuçları 28 Aralık 2022) - 5

Bu sezon 14. galibiyetini elde eden Wizards'ta Kristaps Porzingis 24, Bradley Beal 19 sayı kaydetti.

Embiid'in 48 sayısı Philadelphia'ya yetmedi (NBA gecenin sonuçları 28 Aralık 2022) - 6

76ers'ta Joel Embiid'in 48 sayı, 10 ribaunt ve James Harden'ın 26 sayı, 13 asistlik performansları sezonun 13. yenilgisini önleyemedi. Konuk ekipte milli basketbolcu Furkan Korkmaz, mücadelede süre almadı.

Embiid'in 48 sayısı Philadelphia'ya yetmedi (NBA gecenin sonuçları 28 Aralık 2022) - 7

CELTICS, ROCKETS'I GEÇTİ

Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, milli oyuncu Alperen Şengün'ün görev yaptığı Houston Rockets'ı 126-102'lik skorla geçti.

Embiid'in 48 sayısı Philadelphia'ya yetmedi (NBA gecenin sonuçları 28 Aralık 2022) - 8

Sezonun 25. galibiyetini alan ev sahibi Celtics'te Jaylen Brown 39, Jayson Tatum 38 sayıyla ön plana çıktı.

Embiid'in 48 sayısı Philadelphia'ya yetmedi (NBA gecenin sonuçları 28 Aralık 2022) - 9

Jalen Green'in 28, Kevin Porter Jr'ın 22 sayısı, Rockets'ın 24. yenilgisini engelleyemedi.

Karşılaşmada yaklaşık 22 dakika sahada kalan ancak sayı bulamayan Alperen Şengün, 9 ribaunt, 2 asist, 1 top çalma üretti.

Embiid'in 48 sayısı Philadelphia'ya yetmedi (NBA gecenin sonuçları 28 Aralık 2022) - 10

GECENİN SONUÇLARI (28 ARALIK 2022):

Orlando Magic-Los Angeles Lakers: 110-129

Washington Wizards- Philadelphia 76ers: 116-111

Boston Celtics-Houston Rockets: 126-102

Indiana Pacers-Atlanta Hawks: 129-114

Toronto Raptors-Los Angeles Clippers: 113-124

Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 108-125

Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 130-114

Dallas Mavericks-New York Knicks: 126-121 (Uzatmada)

Golden State Warriors-Charlotte Hornets: 110-105

Sacramento Kings-Denver Nuggets: 106-113

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