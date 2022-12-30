Emiliano Martinez ile Adil Rami polemiğine Angel Di Maria ve eşi de dahil oldu: Git başka yerde ağla

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Arjantin, penaltılarla Fransa'yı yenerek şampiyon oldu. Arjantin kaleci Emiliano Martinez, kutlamalarda Fransızları hedef aldı ardından Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe'nin oyuncak bebeğiyle katıldı. Bunun üzerine bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Adil Rami, küfürlü tepki gösterdi.
Tartışmaya final maçında Fransa'ya gol atan isimlerden olan Angel Di Maria da katıldı. Juventus'ta forma giyen Arjantinli futbolcu, takım arkadaşı Martinez'e sahip çıkarak Rami'ye "Git başka yerde ağla" dedi.
Rami, bunun üzerine "Bana öğretebilir misin?" diyerek Angel di Maria'nın ağlarken farklı zamanlarda çekilmiş dört fotoğrafını yayınladı.
Rami'nin paylaşımlarına da bir yanıt da Angel Di Maria'nın eşi Jorgelina Cardoso'dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cardoso, Rami ile ilgili gazete küpürleri paylaştı.
Metni hem İspanyolca hem Fransızca yazan Cardoso, "Angel sana nasıl ağlanacağını, bir kadınla nasıl başa çıkılacağını ve finallerde nasıl gol atılacağını öğretebilir! Mutlu yıllar dahi çocuk" diye konuştu.