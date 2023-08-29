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Emirhan İlkhan Süper Lig'e dönüyor (29 Ağustos 2023 transfer haberleri)

Beşiktaş'tan ayrılan ardından Torino forması giyen Emirhan İlkhan, yeniden Süper Lig'e dönüyor. Beşiktaş'ın eski oyuncusunun kiralık olarak Başakşehir'e transfer olacağı belirtildi. İşte ayrıntılar ve günün öne çıkan diğer transferleri ve iddiaları...

Emirhan İlkhan Süper Lig'e dönüyor (29 Ağustos 2023 transfer haberleri) - 1

Beşiktaş'tan ayrılan ardından Torino forması giyen Emirhan İlkhan, yeniden Süper Lig'e dönüyor. Beşiktaş'ın eski oyuncusunun kiralık olarak Başakşehir'e transfer olacağı öğrenildi. A Spor'un haberine göre; Başakşehir, Emirhan İlkhan'ı kiralamak için Torino ile anlaşmaya vardı.

İstanbul ekibinin İlkhan için Torino ile yaptığı anlaşmada, satın alma opsiyonu bulunmuyor.



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Emirhan İlkhan Süper Lig'e dönüyor (29 Ağustos 2023 transfer haberleri) - 2

Fenerbahçe'de orta saha transferi için gündemde yer alan Guido Rodriguez, Rade Krunic ve Thomas Partey için görüşmeler sürüyor. Sarı-lacivertlilerde hedef gelecek haftaya kadar 3 oyuncudan birini kadroya katmak. (FANATİK)


Emirhan İlkhan Süper Lig'e dönüyor (29 Ağustos 2023 transfer haberleri) - 3

Galatasaray, Tanguy Ndombele için Tottenham'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifini yaptı. (SABAH)


Emirhan İlkhan Süper Lig'e dönüyor (29 Ağustos 2023 transfer haberleri) - 4

Beşiktaş'ın listesinde Tottenham'dan ayrılması beklenen Davinson Sanchez ve Eric Dier'la birlikte Atalanta'dan Berat Djimsiti yer alıyor. (FANATİK)

Emirhan İlkhan Süper Lig'e dönüyor (29 Ağustos 2023 transfer haberleri) - 5

Fenerbahçe, Luan Peres'in olası ayrılığına karşı stoper arayışlarına başladı. Sarı-lacivertliler Chelsea'den Malang Sarr için 3 milyon euroluk bir bütçe ayırdı. (KARAR)


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