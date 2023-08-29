Emirhan İlkhan Süper Lig'e dönüyor (29 Ağustos 2023 transfer haberleri)
Beşiktaş'tan ayrılan ardından Torino forması giyen Emirhan İlkhan, yeniden Süper Lig'e dönüyor. Beşiktaş'ın eski oyuncusunun kiralık olarak Başakşehir'e transfer olacağı belirtildi. İşte ayrıntılar ve günün öne çıkan diğer transferleri ve iddiaları...
Beşiktaş'tan ayrılan ardından Torino forması giyen Emirhan İlkhan, yeniden Süper Lig'e dönüyor. Beşiktaş'ın eski oyuncusunun kiralık olarak Başakşehir'e transfer olacağı öğrenildi. A Spor'un haberine göre; Başakşehir, Emirhan İlkhan'ı kiralamak için Torino ile anlaşmaya vardı.
İstanbul ekibinin İlkhan için Torino ile yaptığı anlaşmada, satın alma opsiyonu bulunmuyor.