Emre Belözoğlu derbi tahminini açıkladı, milli takım ve Fenerbahçe sorusunu yanıtladı: Kolay olmayacak | İnşallah bir gün nasip olur
Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu; Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisi hakkında konuşurken, Fenerbahçe, A Milli Takım ve Felipe Melo ile ilgili gelen sorulara da yanıt verdi.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu; Dolmabahçe'deki dev derbiyi yorumlarken, Fenerbahçe, A Milli Takım ve Felipe Melo hakkında da konuştu. İşte Belözoğlu'nun A Spor'a sözleri: