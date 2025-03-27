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Emre Belözoğlu derbi tahminini açıkladı, milli takım ve Fenerbahçe sorusunu yanıtladı: Kolay olmayacak | İnşallah bir gün nasip olur

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu; Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisi hakkında konuşurken, Fenerbahçe, A Milli Takım ve Felipe Melo ile ilgili gelen sorulara da yanıt verdi.

Emre Belözoğlu derbi tahminini açıkladı, milli takım ve Fenerbahçe sorusunu yanıtladı: Kolay olmayacak | İnşallah bir gün nasip olur - 1

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu; Dolmabahçe'deki dev derbiyi yorumlarken, Fenerbahçe, A Milli Takım ve Felipe Melo hakkında da konuştu. İşte Belözoğlu'nun A Spor'a sözleri:

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Emre Belözoğlu derbi tahminini açıkladı, milli takım ve Fenerbahçe sorusunu yanıtladı: Kolay olmayacak | İnşallah bir gün nasip olur - 2

"DERBİLERİN FAVORİSİ OLMAZ"

"Derbilerin favorisi olmaz. Lige çok farklı renk katan iki takım. Artık koptu gitti Fenerbahçe ve Galatasaray. Şu an Galatasaray ciddi bir avantaj yakaladı. Fenerbahçe belki kupayı şimdi daha fazla önemseyecektir momentumu yakalamak için. Kolay maç olmaz ama güzel bir maç olur. Fenerbahçe'nin daha çok ihtiyacı var sanki kazanmaya. Bunu da söylememiz lazım"

Emre Belözoğlu derbi tahminini açıkladı, milli takım ve Fenerbahçe sorusunu yanıtladı: Kolay olmayacak | İnşallah bir gün nasip olur - 3

"Benim dönemimde en güçlü ve zorlu lig İtalya ligiydi. Biz orayı tercih ettiğimizde dünyanın en popüler ligiydi. Ben oynarken Inter'in 35-40 kişilik kadrosu vardı, hepsi milli oyunculardı. Çok değerli bir kadrosu vardı. O kadronun içinde yer almak benim için muhteşem bir tecrübe oldu"

Emre Belözoğlu derbi tahminini açıkladı, milli takım ve Fenerbahçe sorusunu yanıtladı: Kolay olmayacak | İnşallah bir gün nasip olur - 4

SÜPER LİG'DEKİ FAVORİ OYUNCULARI

"Çok oyuncu var. Fenerbahçe'de Oğuz Aydın bence çok önemli. Bence çok daha önceden buralara gelmiş olmalıydı. Geçen sezon Alanyaspor'da da çok iyi buluyordum zaten oradan Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bence Oğuz şu anda çok önde bir oyuncu duruyor. Ben İrfan Can'ı her zaman ayrı bir yere koyarım Fenerbahçe'de. Barış Alper'i de bunun içine katabilirim"

Emre Belözoğlu derbi tahminini açıkladı, milli takım ve Fenerbahçe sorusunu yanıtladı: Kolay olmayacak | İnşallah bir gün nasip olur - 5

"Bir gün milli takımın başına geçmek ister misin?"

"İnşallah. Yıllarca milli takım formasını giydik. En fazla kaptanlık yapmış futbolculardan biri benimdir. İnşallah bir gün nasip olur"

Emre Belözoğlu derbi tahminini açıkladı, milli takım ve Fenerbahçe sorusunu yanıtladı: Kolay olmayacak | İnşallah bir gün nasip olur - 6

"TÜRKİYE'DE BÜYÜK TAKIM OLARAK FENERBAHÇE'Yİ İSTERİM"

"Doğrusu ben Türkiye'de bir gün büyük takım çalıştıracaksam Fenerbahçe'yi isterim. Fenerbahçe'nin hocası olmak isterim. Şu anda odağım Antalyaspor daha sonra Avrupa'da teknik adamlık yapmak"

Emre Belözoğlu derbi tahminini açıkladı, milli takım ve Fenerbahçe sorusunu yanıtladı: Kolay olmayacak | İnşallah bir gün nasip olur - 7

FELIPE MELO CEVABI

"Çok iyi oyuncu. Sahanın içinde sürtüşmeler olabiliyor ama iyi oyuncuydu"

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