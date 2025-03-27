Emre Belözoğlu derbi tahminini açıkladı, milli takım ve Fenerbahçe sorusunu yanıtladı: Kolay olmayacak | İnşallah bir gün nasip olur

"DERBİLERİN FAVORİSİ OLMAZ"

"Derbilerin favorisi olmaz. Lige çok farklı renk katan iki takım. Artık koptu gitti Fenerbahçe ve Galatasaray. Şu an Galatasaray ciddi bir avantaj yakaladı. Fenerbahçe belki kupayı şimdi daha fazla önemseyecektir momentumu yakalamak için. Kolay maç olmaz ama güzel bir maç olur. Fenerbahçe'nin daha çok ihtiyacı var sanki kazanmaya. Bunu da söylememiz lazım"