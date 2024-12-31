En fazla bonservis ödenen futbolcular 2024'e damga vurdu

- Boey ve Ferdi Kadıoğlu için 30'ar milyon euro

Galatasaray, Fransız Sacha Boey'yi ve Fenerbahçe, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nu 30'ar milyon euro bonservis bedeliyle takımdan gönderdi.

Bayern Münih, Boey'yi ocakta, Brighton ise Ferdi Kadıoğlu'nu ağustosta renklerine bağladı.

Boey ve Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katan söz konusu iki takım, 2024'te transfere en fazla para harcayan kulüpler arasına da girdi.

Milli futbolcunun yanı sıra Georginio Rutter, Yankuba Minteh, Mats Wieffer, Brajan Gruda, Matt O'Riley, İbrahim Osman, Diego Gomez ve Malick Yalcouye'yi transfer eden Brighton, adeta takımı baştan oluşturarak oyuncu bonservislerine yaklaşık 250 milyon euro harcadı.

Sacha Boey transferine ek olarak Michael Olise, Joao Palhinha, Hiroki Ito ve Bryan Zaragoza gibi isimleri kadrosuna katan Bayern Münih ise yaklaşık 170 milyon euro bonservis ücreti ödedi.