En fazla bonservis ödenen futbolcular 2024'e damga vurdu
Futbol kulüpleri, 2024 yılında ses getiren önemli ve sürpriz transferlere imza attı. Fransız yıldız Mbappe'nin PSG'den bedelsiz ayrılarak Real Madrid'in yolunu tutması, 2024'ün en önemli transferi olarak akıllarda yer etti. Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Nijeryalı Osimhen'in imzası, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Atletico Madrid'in Manchester City'den 75 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Arjantinli Alvarez, 2024'te en yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncu oldu.
Futbol kulüpleri, 2024 yılında ses getiren önemli ve sürpriz transferlere imza attı.
Yıldız futbolcu Fransız Kylian Mbappe'nin Paris Saint-Germain'den (PSG) ayrılarak Real Madrid'in yolunu tutması, 2024'ün en önemli transferi olarak akıllara kazındı.
Galatasaray'ın Napoli'den yaz transfer döneminin son günü kiraladığı Nijeryalı Victor Osimhen'in imzası, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.
Atletico Madrid'in Manchester City'den 75 milyon avro karşılığında kadrosuna kattığı Arjantinli Julian Alvarez ise 2024'te en yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncu oldu.