En-Nesyri transferinde engel, masadan kalktılar
29.12.2025 09:13
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe'de beklenen gelirin elden edilmesi halinde gönderilecek isimler arasında olan En-Nesyri'nin yüksek maaş beklentisi transferi zora soktu. İşte ayrıntılar ve günün öne çıkan transfer gelişmeleri...
En-Nesyri ile ilgilenen Avrupa kulüpleri, Faslı futbolcunun yüksek maaşı nedeniyle transferden vazgeçti ve masadan kalktı.
Suudi Arabistan ve Katar'dan da talipleri olan golcü futbolcunun satışından Fenerbahçe kasaya para koymak istiyor. Sarı lacivertlilerin 30 milyon euroluk bir gelir beklentisi var. (Milliyet)
Arif Boşluk ve menajeri Konya'ya geldi. Sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak. (FutbolArena)
Galatasaray, Pisa forma giyen milli futbolcu İsak Vural ile ilgileniyor. Sarı-Kırmızılılar, 19 yaşındaki genç orta sahayı geleceğe yatırım olarak görüyor. (Akşam)
Galatasaray'ın gündeminde yer alan Manuel Ugarte için Lyon ve Napoli de devreye girdi.
Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı oyuncuyu Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile ikna etmek istiyor. (Türkiye Gazetesi)
Kaleci transferi yapmayı planlayan Fenerbahçe, eski futbolcusu Mert Günok için resmi adımları atmaya hazırlanıyor. (TRT Spor)