En-Nesyri transferinde engel, masadan kalktılar

En-Nesyri ile ilgilenen Avrupa kulüpleri, Faslı futbolcunun yüksek maaşı nedeniyle transferden vazgeçti ve masadan kalktı.

Suudi Arabistan ve Katar'dan da talipleri olan golcü futbolcunun satışından Fenerbahçe kasaya para koymak istiyor. Sarı lacivertlilerin 30 milyon euroluk bir gelir beklentisi var. (Milliyet)