En-Nesyri yıldızlaştı: Fenerbahçe zirveyle puan farkını 6'ya düşürdü
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler lider Galatasaray ile puan farkını 6'ya düşürdü. Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri mücadeleyi 2 gol, 1 asistle tamamlayarak maça damga vurdu.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'a konuk oldu.
Sarı-lacivertliler En Nesyri (2), Edin Dzeko ve Cenk Tosun'un golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı.
Fenerbahçe, 45 puanla 2. sırada bulunurken, Adana Demirspor ise 5 puanla ligin son sırasında yer aldı.