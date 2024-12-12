Endrick'i 47.5 milyon, Estevao'yu 34 milyon euroya satmışlardı: Yeni hedefleri 18 yaşındaki Vitor Reis!
Endrick'i 47.5 milyon, Estevao'yu 34 milyon, Guilherme'yi ise 23 milyon euroya satan Palmeiras, 18 yaşındaki Vitor Reis'i de yüksek bonservisle satmak istiyor. Brezilya ekibi genç savunmacı için 50 milyon euro hedefliyor.
Dünya futboluna kazandırdığı yüksek bonservisli genç yıldızlarla dikkat çeken Brezilya ekibi Palmeiras, bir futbolcusunu daha tarihi bir ücretle satmak istiyor.
Brezilya ekibi son olarak 18 yaşındaki Vitor Reis'i vitrine çıkardı.