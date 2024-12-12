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Endrick'i 47.5 milyon, Estevao'yu 34 milyon euroya satmışlardı: Yeni hedefleri 18 yaşındaki Vitor Reis!

Endrick'i 47.5 milyon, Estevao'yu 34 milyon, Guilherme'yi ise 23 milyon euroya satan Palmeiras, 18 yaşındaki Vitor Reis'i de yüksek bonservisle satmak istiyor. Brezilya ekibi genç savunmacı için 50 milyon euro hedefliyor.

Endrick'i 47.5 milyon, Estevao'yu 34 milyon euroya satmışlardı: Yeni hedefleri 18 yaşındaki Vitor Reis! - 1

Dünya futboluna kazandırdığı yüksek bonservisli genç yıldızlarla dikkat çeken Brezilya ekibi Palmeiras, bir futbolcusunu daha tarihi bir ücretle satmak istiyor.

Brezilya ekibi son olarak 18 yaşındaki Vitor Reis'i vitrine çıkardı.

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Endrick'i 47.5 milyon, Estevao'yu 34 milyon euroya satmışlardı: Yeni hedefleri 18 yaşındaki Vitor Reis! - 2

Profesyonel kariyerinin ilk yılında 22 maça çıkan genç savunmacı, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında.


Endrick'i 47.5 milyon, Estevao'yu 34 milyon euroya satmışlardı: Yeni hedefleri 18 yaşındaki Vitor Reis! - 3

Real Madrid, Arsenal ve Manchester United'ın genç stoperi yakından takip ettiği ve birçok maçta izlediği öğrenildi.


Endrick'i 47.5 milyon, Estevao'yu 34 milyon euroya satmışlardı: Yeni hedefleri 18 yaşındaki Vitor Reis! - 4

Vitor Reis'in olası transferinin bedeli şimdiden merak konusu olurken piyasa değeri 14 milyon euro olan genç yıldız için Brezilya ekibinin hedefi 50 milyon euro.


Endrick'i 47.5 milyon, Estevao'yu 34 milyon euroya satmışlardı: Yeni hedefleri 18 yaşındaki Vitor Reis! - 5

Palmeiras, daha önce Endrick'i Real Madrid'e 47.5 milyon euro, Estevao'yu Chelsea'ye 34 milyon euro, Luis Guilherme'yi ise West Ham United'a 23 milyon euro bedelle göndermişti.

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