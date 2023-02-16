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Enkazdan kurtarılan Mehmet Akif Ağaç, Jorge Jesus ve Fenerbahçeli futbolcularla buluştu

Kahramanmaraş'ta enkazdan kurtarılan Fenerbahçe taraftarı Mehmet Akif Ağaç, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve futbolcularla bir araya geldi.

Enkazdan kurtarılan Mehmet Akif Ağaç, Jorge Jesus ve Fenerbahçeli futbolcularla buluştu - 1

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta enkazdan kurtarılan ve İstanbul’a gelen Fenerbahçe taraftarı Mehmet Akif Ağaç'ın hayali gerçek oldu.


Enkazdan kurtarılan Mehmet Akif Ağaç, Jorge Jesus ve Fenerbahçeli futbolcularla buluştu - 2

Ağaç, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus ve futbolcularla bir araya geldi.



Enkazdan kurtarılan Mehmet Akif Ağaç, Jorge Jesus ve Fenerbahçeli futbolcularla buluştu - 3

Sarı-lacivertlilerin konuyla ilgili sosyal hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Dün misafirimiz olan ve Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde konuk ettiğimiz 15 yaşındaki taraftarımız, bugün de Can Bartu Tesislerimizde konuğumuz oldu. Teknik Direktörümüz Jorge Jesus, teknik ve idari heyetimiz ile futbolcularımızla bir araya gelen Mehmet Akif Ağaç, tesislerimizi de gezdi" denildi.

Enkazdan kurtarılan Mehmet Akif Ağaç, Jorge Jesus ve Fenerbahçeli futbolcularla buluştu - 4

İşte Ağaç'ın ziyaretinden yansıyan diğer kareler...

Enkazdan kurtarılan Mehmet Akif Ağaç, Jorge Jesus ve Fenerbahçeli futbolcularla buluştu - 5
Enkazdan kurtarılan Mehmet Akif Ağaç, Jorge Jesus ve Fenerbahçeli futbolcularla buluştu - 6
Enkazdan kurtarılan Mehmet Akif Ağaç, Jorge Jesus ve Fenerbahçeli futbolcularla buluştu - 7
Enkazdan kurtarılan Mehmet Akif Ağaç, Jorge Jesus ve Fenerbahçeli futbolcularla buluştu - 8
Enkazdan kurtarılan Mehmet Akif Ağaç, Jorge Jesus ve Fenerbahçeli futbolcularla buluştu - 9

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