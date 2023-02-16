Enkazdan kurtarılan Mehmet Akif Ağaç, Jorge Jesus ve Fenerbahçeli futbolcularla buluştu

Sarı-lacivertlilerin konuyla ilgili sosyal hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Dün misafirimiz olan ve Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde konuk ettiğimiz 15 yaşındaki taraftarımız, bugün de Can Bartu Tesislerimizde konuğumuz oldu. Teknik Direktörümüz Jorge Jesus, teknik ve idari heyetimiz ile futbolcularımızla bir araya gelen Mehmet Akif Ağaç, tesislerimizi de gezdi" denildi.