Erkekler pas vermeyince belediye başkanını antrenmana çağırdı

BELEDİYE BAŞKANINA MEKTUP YAZDI

9 yaşındaki Özge, Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz'e mektup yazarak destek istedi ve antrenmana davet etti.

Küçük kız, yazdığı mektupta, "Sayın Başkanım ben Özge Gürol. 9 yaşındayım ve 3 yıldır Burdur Göl Spor Kulübü'nde futbol oynuyorum. Erkeklerle oynuyorum, onlar da bana kızım diye pas atmıyorlar. Sizden isteğim kız futbolculara destek vermeniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sizi halı sahaya davet ediyorum. Antrenmanlarımız saat 12.00'de başlayıp 17.00'ye kadar devam ediyor. Saygılarımla" dedi.



Başkan Ercengiz de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün çok güzel bir mektup aldım. Futbolu seven ve oynayan Özge, pas vermeyen erkek oyunculardan şikayetçi. Söz veriyorum formamı giyip antrenmanına gideceğim ve ben pas vereceğim Özge'ye. Dünyayı güzellik kurtaracak, lütfen çocuklarımızın saflığında bakalım bu dünyaya" açıklamalarında bulundu.