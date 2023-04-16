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Erling Haaland, Muhammed Salah'ın rekorunu egale etti

Norveçli santrfor Erling Haaland, 32 golle Muhammed Salah'a ait bir Premier Lig sezonunda en fazla gol atan futbolcu rekorunu egale etti.

Erling Haaland, Muhammed Salah'ın rekorunu egale etti - 1

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Manchester City, Leicester City'yi 3-1 mağlup etti. Son 2 yılın şampiyonu Manchester City, John Stones'un 5, Erling Haaland'ın 13 (penaltıdan) ve 25. dakikada attığı gollerle art arda 6. galibiyetini aldı.


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Erling Haaland, Muhammed Salah'ın rekorunu egale etti - 2

Haaland, gol sayısını 32'ye çıkararak Muhammed Salah'a (2017-18) ait 38 maçlık bir Premier Lig sezonunda en fazla gol atan futbolcu rekorunu egale etti.


Erling Haaland, Muhammed Salah'ın rekorunu egale etti - 3

Bir Premier Lig sezonunda en fazla gol atan futbolcu rekorunu, 34 golle Andy Cole (1993-94) ve Alan Shearer (1994-95) paylaşıyor. Fakat söz konusu sezonlarda takımlar 42 maça çıkıyordu.


Erling Haaland, Muhammed Salah'ın rekorunu egale etti - 4

Puanını 70'e yükselten Manchester City, lider Arsenal'ı takibini sürdürdü.

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