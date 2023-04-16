Erling Haaland, Muhammed Salah'ın rekorunu egale etti

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Manchester City, Leicester City'yi 3-1 mağlup etti. Son 2 yılın şampiyonu Manchester City, John Stones'un 5, Erling Haaland'ın 13 (penaltıdan) ve 25. dakikada attığı gollerle art arda 6. galibiyetini aldı.
Haaland, gol sayısını 32'ye çıkararak Muhammed Salah'a (2017-18) ait 38 maçlık bir Premier Lig sezonunda en fazla gol atan futbolcu rekorunu egale etti.
Bir Premier Lig sezonunda en fazla gol atan futbolcu rekorunu, 34 golle Andy Cole (1993-94) ve Alan Shearer (1994-95) paylaşıyor. Fakat söz konusu sezonlarda takımlar 42 maça çıkıyordu.
Puanını 70'e yükselten Manchester City, lider Arsenal'ı takibini sürdürdü.