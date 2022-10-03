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Erling Haaland'ın kırması güç rekorları

Sene başında Borussia Dortmund'dan Manchester City'e transfer olan 22 yaşındaki Norveçli yıldız oyuncu Erling Haaland, kırdığı rekorlarla Premier Ligi adeta altüst etti. Her maç ayrı bir rekora imza atan genç yıldız, son olarak Premier Lig'de 3 iç saha maçında hat-trick yapma rekorunu kırdı. İşte Erling Haaland'ın kırılması güç rekorları.

Erling Haaland'ın kırması güç rekorları - 1

8 MAÇTA MİCHAEL OWEN'I GEÇTİ

Premier Lig'de "en hızlı 3 hat-trick" yapan oyuncu rekorunun sahibi Michael Owen bu dereceye 48 maçta ulaşırken, Haaland sadece 8 maçta rekorun yeni sahibi oldu. Haaland, Crystal Palace ve Nottingham Forest maçlarının ardından Manchester United'a karşı da hat-trick yapmıştı.

Erling Haaland'ın kırması güç rekorları - 2

İLK 5 MAÇINDA 9 GOL ATAN İLK OYUNCU

Manchester United maçı öncesinde çıktığı 7 lig karşılaşmasında 11 gol atan Erling Haaland, eski futbolcu Mick Quinn'in rekorunu kırarak en iyi başlangıç yapan oyuncu olmuştu. İlk 5 maçında 9 gole ulaşan Premier Lig'in tek ismi konumundaki Haaland, bu başarısı nedeniyle ağustos ayının en iyi oyuncusu da seçilmişti.

Erling Haaland'ın kırması güç rekorları - 3

AGUERO'YU DA SOLLADI

Norveçli yıldız, Premier Lig`de peş peşe 8 maçta da gol atarak Sergio Aguero'nun unvanını eline geçirdi.

Erling Haaland'ın kırması güç rekorları - 4

ÜST ÜSTE 4 DIŞ SAHA MAÇINDA GOL ATTI

Erling Haaland, Ada tarihinde üst üste 4 deplasman maçında gol atan tek oyuncu rekorunu da elinde bulunduruyor.

Erling Haaland'ın kırması güç rekorları - 5

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DE REKOR KIRDI

Bu sezon City formasıyla Sevilla'nın 2, eski takımı Borussia Dortmund'un ise 1 kez ağlarını sarsan Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde üç ayrı takım formasıyla bir maçta birden fazla gol atan tek oyuncu konumunda.

Erling Haaland'ın kırması güç rekorları - 6

25 GOL BARAJINA EN GENÇ YAŞTA ULAŞAN OYUNCU

Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde 25 gol barajına en genç yaşta ulaşan oyuncu rekorunu da Kylian Mbappe'nin elinden aldı.

Erling Haaland'ın kırması güç rekorları - 7

CİTY'NİN BU ALANDAKİ TEK OYUNCUSU

Şampiyonlar Ligi'nde 10 ve 15 gole en az sayıda maça çıkarak ulaşan oyuncu rekorlarını elinde bulunduran Haaland, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında gol atma başarısı gösteren City'nin tek oyuncusu olarak dikkat çekiyor.

Erling Haaland'ın kırması güç rekorları - 8

EN KISA SÜREDE 100 GOL BARAJINI AŞTI

Kariyerinde 100 gol barajına, çıktığı 146. karşılaşma sonunda ulaşan Norveçli yıldız, bu alanda da açık ara önde bulunuyor. Norveçli oyuncunun 100 gollük performansına Neymar 173, Mbappe 180, Messi 210 maçta ulaşabilmişti.

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