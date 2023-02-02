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Erling Haaland'ın menajeri Pimenta konuştu: Değeri 1 milyar euro

Son dönemin parlayan yıldızı Erling Haaland'ın menajeri Rafaela Pimenta yaptığı açıklamada, "Benim için Haaland 1 milyar euro değerinde. Belki bu rakamı kimse ödeyemeyecek ama sahip olduğu potansiyel bu. O olduğu takıma değer katıyor." diye konuştu.

Erling Haaland'ın menajeri Pimenta konuştu: Değeri 1 milyar euro - 1

Kariyerine Manchester City'de devam eden Erling Haaland'ın menajeri Rafaela Pimenta yıldız oyuncu hakkında açıklamalarda bulundu.


Erling Haaland'ın menajeri Pimenta konuştu: Değeri 1 milyar euro - 2

Premier Lig'e damga vuran ve şimdiden geçtiğimiz sezonun gol krallarını geçen Haaland için menajeri Pimento., oyunucunun değerinin 1 milyar euro olduğu söyledi.


Erling Haaland'ın menajeri Pimenta konuştu: Değeri 1 milyar euro - 3

AS'a konuşan menajer Pimenta şu açıklamayı yaptı: "80 milyon'a Pogba'yı transfer ettik. Zirve 222 milyon Euro ile Neymar'ın. Rakamlar değişiyor. Benim için Haaland 1 milyar Euro değerinde. Belki bu rakamı kimse ödeyemeyecek ama sahip olduğu potansiyel bu."


Erling Haaland'ın menajeri Pimenta konuştu: Değeri 1 milyar euro - 4

"Aslında bir futbolcunun değerini kulüp belirliyor. Bir oyuncuya kimsenin 700 milyon Euro vermeyeceğini biliyorum, ancak Erling'in bir kulübe kattığı değer muazzam. En az 1 milyar Euro olduğu konusunda netim."


Erling Haaland'ın menajeri Pimenta konuştu: Değeri 1 milyar euro - 5

En değerli oyuncular listesinde zirvede yer alan Haaland bu sezon dünyanın 10 büyük liginde en fazla gol atan futbolcular listesinde 25 golle birinci sırada yer alıyor.



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