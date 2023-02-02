Erling Haaland'ın menajeri Pimenta konuştu: Değeri 1 milyar euro

AS'a konuşan menajer Pimenta şu açıklamayı yaptı: "80 milyon'a Pogba'yı transfer ettik. Zirve 222 milyon Euro ile Neymar'ın. Rakamlar değişiyor. Benim için Haaland 1 milyar Euro değerinde. Belki bu rakamı kimse ödeyemeyecek ama sahip olduğu potansiyel bu."





