Erling Haaland'ın menajeri Pimenta konuştu: Değeri 1 milyar euro

Kariyerine Manchester City'de devam eden Erling Haaland'ın menajeri Rafaela Pimenta yıldız oyuncu hakkında açıklamalarda bulundu.
Premier Lig'e damga vuran ve şimdiden geçtiğimiz sezonun gol krallarını geçen Haaland için menajeri Pimento., oyunucunun değerinin 1 milyar euro olduğu söyledi.
AS'a konuşan menajer Pimenta şu açıklamayı yaptı: "80 milyon'a Pogba'yı transfer ettik. Zirve 222 milyon Euro ile Neymar'ın. Rakamlar değişiyor. Benim için Haaland 1 milyar Euro değerinde. Belki bu rakamı kimse ödeyemeyecek ama sahip olduğu potansiyel bu."
"Aslında bir futbolcunun değerini kulüp belirliyor. Bir oyuncuya kimsenin 700 milyon Euro vermeyeceğini biliyorum, ancak Erling'in bir kulübe kattığı değer muazzam. En az 1 milyar Euro olduğu konusunda netim."
En değerli oyuncular listesinde zirvede yer alan Haaland bu sezon dünyanın 10 büyük liginde en fazla gol atan futbolcular listesinde 25 golle birinci sırada yer alıyor.