Ermenistan-Türkiye milli maçı bu akşam saat kaçta ve hangi kanalda? (EURO 2024 elemeleri)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında Türkiye A Milli Takım, ilk maçına deplasmanda Ermenistan karşısında çıkacak. EURO 2024 Elemeleri kapsamında gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında Türkiye'nin D Grubu'ndaki rakipleri belli oldu.

Peki, Ermenistan-Türkiye milli maçı bu akşam saat kaçta ve hangi kanalda?