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Ermenistan-Türkiye milli maçı bu akşam saat kaçta ve hangi kanalda? (EURO 2024 elemeleri)

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında bu akşam deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na iyi bir başlangıç yapmak isteyen millilerimiz, gruplardaki ilk galibiyetini Ermenistan karşısında almaya çalışacak. Peki, Ermenistan-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ermenistan-Türkiye milli maçı bu akşam saat kaçta ve hangi kanalda? (EURO 2024 elemeleri) - 1

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında Türkiye A Milli Takım, ilk maçına deplasmanda Ermenistan karşısında çıkacak. EURO 2024 Elemeleri kapsamında gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında Türkiye'nin D Grubu'ndaki rakipleri belli oldu.

Peki, Ermenistan-Türkiye milli maçı bu akşam saat kaçta ve hangi kanalda?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Ermenistan-Türkiye milli maçı bu akşam saat kaçta ve hangi kanalda? (EURO 2024 elemeleri) - 2

ERMENİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ermenistan ve Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Ermenistan-Türkiye milli maçı bu akşam saat kaçta ve hangi kanalda? (EURO 2024 elemeleri) - 3

TÜRKİYE'NİN GRUPTAKİ RAKİPLERİ

EURO 2024 Elemeleri kapsamında gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında Türkiye'nin D Grubu'ndaki rakipleri belli oldu.

D GRUBU:

Türkiye
Hırvatistan
Ermenistan
Galler
Letonya

Ermenistan-Türkiye milli maçı bu akşam saat kaçta ve hangi kanalda? (EURO 2024 elemeleri) - 4

MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI

25 Mart 2023

Ermenistan-Türkiye

28 Mart 2023

Türkiye-Hırvatistan

16 Haziran 2023

Letonya-Türkiye

19 Haziran 2023

Türkiye-Galler

8 Eylül 2023

Türkiye-Ermenistan

12 Ekim 2023

Hırvatistan-Türkiye

15 Ekim 2023

Türkiye-Letonya

21 Kasım 2023

Galler-Türkiye

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