Ermenistan-Türkiye milli maçı bu akşam saat kaçta ve hangi kanalda? (EURO 2024 elemeleri)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında Türkiye A Milli Takım, ilk maçına deplasmanda Ermenistan karşısında çıkacak. EURO 2024 Elemeleri kapsamında gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında Türkiye'nin D Grubu'ndaki rakipleri belli oldu.
Peki, Ermenistan-Türkiye milli maçı bu akşam saat kaçta ve hangi kanalda?
Ermenistan ve Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
EURO 2024 Elemeleri kapsamında gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında Türkiye'nin D Grubu'ndaki rakipleri belli oldu.
D GRUBU:
Türkiye
Hırvatistan
Ermenistan
Galler
Letonya
25 Mart 2023
Ermenistan-Türkiye
28 Mart 2023
Türkiye-Hırvatistan
16 Haziran 2023
Letonya-Türkiye
19 Haziran 2023
Türkiye-Galler
8 Eylül 2023
Türkiye-Ermenistan
12 Ekim 2023
Hırvatistan-Türkiye
15 Ekim 2023
Türkiye-Letonya
21 Kasım 2023
Galler-Türkiye