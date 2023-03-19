Ermenistan-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EURO 2024 elemeleri)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında Türkiye A Milli Takım, ilk maçına deplasmanda Ermenistan karşısında çıkacak. EURO 2024 Elemeleri kapsamında gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında Türkiye'nin D Grubu'ndaki rakipleri belli oldu. Peki, Ermenistan-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Ermenistan ve Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında 25 Mart 2023 Cumartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
EURO 2024 Elemeleri kapsamında gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında Türkiye'nin D Grubu'ndaki rakipleri belli oldu.
D GRUBU:
Türkiye
Hırvatistan
Ermenistan
Galler
Letonya
25 Mart 2023
Ermenistan-Türkiye
28 Mart 2023
Türkiye-Hırvatistan
16 Haziran 2023
Letonya-Türkiye
19 Haziran 2023
Türkiye-Galler
8 Eylül 2023
Türkiye-Ermenistan
12 Ekim 2023
Hırvatistan-Türkiye
15 Ekim 2023
Türkiye-Letonya
21 Kasım 2023
Galler-Türkiye