Ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor maçının tarihi açıklandı (Spor Toto Süper Lig 19-25. hafta programları)
Spor Toto Süper Lig'de 19-25. hafta müsabaka programları açıklandı. Buna göre aksim'deki patlama nedeniyle ertelenen Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasındaki 14. hafta erteleme maçı, 14 Şubat Salı saat 20.00'de oynanacak. Öne çıkan maçlardan Galatasaray ile Trabzonspor derbisi ise 23. haftada 5 Şubat'ta saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu müsabaka programı da belli oldu. İşte karşılaşmaların programları...