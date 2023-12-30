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Ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı ne zaman oynanacak?

Ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçının ne zaman oynanacağı futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa finalinde, Atatürk pankartı ve tişörtü için izin verilmemesi nedeniyle, iki kulüp sahaya çıkmayı reddederek ülkelerine geri döndü ve maç ertelendi. Peki, ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı ne zaman oynanacak?

Ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı ne zaman oynanacak? - 1

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanması planlanan 2023 Süper Kupa finali, Suudi Arabistan hükümetinin Atatürk pankartı ve tişörtlerine izin vermemesi nedeniyle ertelendi. Bunun üzerine TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe ortak bir açıklama yaparak, Süper Kupa finalinin ertelendiğini açıkladı. Peki, ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı ne zaman oynanacak?

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Ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı ne zaman oynanacak? - 2

SÜPER KUPA FİNALİ ERTELENDİ

Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk pankartı ve tişörtü için izin verilmedi. Bu gelişme üzerine sahaya çıkmayı reddeden Fenerbahçe ve Galatasaray, taleplerinden geri adım atmadı. Gelişmelerin ardından Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi.

Ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı ne zaman oynanacak? - 3

GALATASARAY-FENERBAHÇE SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Fenerbahçe arasında 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45’te oynanması planlanan Süper Kupa finali ertelendi.

Ancak ertelenen Süper Kupa finalinin ne zaman ve nerede oynanacağı henüz belli olmadı.

Ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı ne zaman oynanacak? - 4

KULÜPLERDEN ORTAK AÇIKLAMA

Final mücadelesinin ertelenmesinin ardından Galatasaray, Fenerbahçe ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ortak açıklama yayınlandı.

Ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kamuoyuna duyurulur

Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz,
29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45’te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa’nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz.

Türkiye Futbol Federasyonu
Fenerbahçe Spor Kulübü
Galatasaray Spor Kulübü"

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