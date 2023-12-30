Ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı ne zaman oynanacak?
Ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçının ne zaman oynanacağı futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa finalinde, Atatürk pankartı ve tişörtü için izin verilmemesi nedeniyle, iki kulüp sahaya çıkmayı reddederek ülkelerine geri döndü ve maç ertelendi. Peki, ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı ne zaman oynanacak?
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanması planlanan 2023 Süper Kupa finali, Suudi Arabistan hükümetinin Atatürk pankartı ve tişörtlerine izin vermemesi nedeniyle ertelendi. Bunun üzerine TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe ortak bir açıklama yaparak, Süper Kupa finalinin ertelendiğini açıkladı. Peki, ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı ne zaman oynanacak?