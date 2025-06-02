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Ertelenen maç sonrası Ergin Ataman aldığı kararı açıkladı (Yunanistan'da Türkiye krizi)

Türkiye'ye yönelik küfürlü tezahürata tepki gösteren Ergin Ataman'ın tutuklanması için çağrı yapıldı. Yaşananların ardından üçüncü maç ertelenirken, Ataman önümüzdeki maçlarda benzer olay yaşanması durumunda sahayı terk edeceğini açıkladı.

Ertelenen maç sonrası Ergin Ataman aldığı kararı açıkladı (Yunanistan'da Türkiye krizi) - 1

Yunanistan Basketbol Ligi final serisi ikinci maçında Olympiakos, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u 91-83 mağlup etti. Tribünlerdeki tezahürat maça damga vurdu.

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Ertelenen maç sonrası Ergin Ataman aldığı kararı açıkladı (Yunanistan'da Türkiye krizi) - 2

Türkiye'ye küfür eden taraftarlar Ataman'ı sinirlendirdi. Maçın bitimine 2,5 dakika kala oyundan atılan Ataman, karşılaşma sonrası Olympiakos cephesine adeta ateş püskürdü.

Ertelenen maç sonrası Ergin Ataman aldığı kararı açıkladı (Yunanistan'da Türkiye krizi) - 3

Karşılaşma öncesinde ve esnasında yaşanan olayları eleştiren Ataman, "Bu, spor değil. Bu bir sirk. Burada hiç kimse ülkeme küfür edemez. Bana ya da Panathinaikos'a küfür edebilirler ama Türkiye'ye söyleyemezler. İkinci teknik faul bana bu nedenle verildi." ifadelerini kullandı.

Ertelenen maç sonrası Ergin Ataman aldığı kararı açıkladı (Yunanistan'da Türkiye krizi) - 4

TUTUKLAMA TALEBİ

Olympiakos'un sahipleri Panagiotis ve Giorgos Angelopoulos ise Ataman ile ilgili tutuklama talebinde bulundu.

Yapılan açıklamada, "Ergin Ataman, Olympiakos taraftarına 'p..' dedi. Kimse Olympiakos taraftarına 'p..' diyemez. Ataman’ın tutuklanması lazım, yabancı bir ülkede çalışıyor. Şiddeti körüklüyorlar, bu final serisi nasıl sona erecek bilmiyorum." denildi.

Ertelenen maç sonrası Ergin Ataman aldığı kararı açıkladı (Yunanistan'da Türkiye krizi) - 5

YUNANİSTAN'DAN ERTELEME KARARI

Panathinaikos ile Olympiakos arasında çarşamba akşamı oynanması planlanan Yunanistan Ligi final serisinin üçüncü maçı, çıkan olaylar sebebiyle devlet kararıyla ertelendi.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hükümet iki ay önce, profesyonel spor alanında yeri olmayan şiddet olaylarına son vermeyi amaçlayan bir dizi girişim ve karar üstlendi. Otomatik cezalar getirdik, cezai yaptırımları sıkılaştırdık, kamera ve giriş kontrollerinin çalışmasını zorunlu hale getirdik. İlk andan itibaren bunların uygulanmasına sadık kaldık ve tüm maçları olaysız bir şekilde gerçekleştirdik veya durum kontrolden çıktığında katı ama adil cezalar verdik. Dünkü görüntüler profesyonel sporlar için bir onur değil, Avrupa düzeyinde liderlik yapan iki takım için çok daha fazla anlam taşıyor. Cezai ve disiplin sorumluluğu varsa bunlar uygulanır. Çarşamba günü yapılması planlanan üçüncü final ertelendi. Aynı günün sabahı iki takımın sahipleri bu durumun son bulacağına dair açık taahhütlerde bulundu. Aksi takdirde şampiyona kalıcı olarak askıya alınacak. Hükümet, stadyumlarda, üniversitelerde veya başka herhangi bir yerde olsun, şiddete ve suça hiçbir şekilde tolerans gösterilmediğini sözlerle değil, eylemleriyle kanıtlamıştır."

Ertelenen maç sonrası Ergin Ataman aldığı kararı açıkladı (Yunanistan'da Türkiye krizi) - 6

"SAHAYI TERK EDECEĞİM"

Erteleme kararının ardından TRT Spor'a konuşan Ataman şu ifadeleri kullandı:

 "Türkiye'ye yönelik ağır tezahüratlar başlayınca hakeme uyarılarda bulundum. Benim olduğum ortamda ülkeme hakaret edemezler, bunun tepkisini verdim.

Olympiakos başkanı ırkçı bir açıklama yaptı. Bu daha da vahim bir olay. Kulüplerin ve başkanların güvence vermesini bekliyorum.

Yunan hükümeti iki kulübü toplantıya davet etti. Bir uzlaşma, sakinlik sağlamak istiyorlar. Bunu başaramazlarsa da serinin iptali konuşuluyor. Hiçbir spor sahasında ülkemize küfür edilmesine hiçbirimizin müsaade edeceğini düşünmüyorum ben.

Sahamızdaki maçı kazanıp 2-1 öne geçmeye çalışacağız. Kurallar çerçevinde oyunumuzu oynayacağız."

Ertelenen maç sonrası Ergin Ataman aldığı kararı açıkladı (Yunanistan'da Türkiye krizi) - 7

DAHA ÖNCE DE KRİZ YAŞANDI

Ataman daha önce yine Panathinaikos'un başındayken Maccabi Playtika maçı sonrası İsrailli taraftarlar tarafından tehdit edilmişti.

Ertelenen maç sonrası Ergin Ataman aldığı kararı açıkladı (Yunanistan'da Türkiye krizi) - 8

Türk başantrenör, "Ben Ergin Ataman'ım, bana hiçbir şey yapamazsınız." diyerek tepki göstermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere siyasi isimler, bakanlık ve federasyon Ataman'a destek açıklaması yapmıştı.

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