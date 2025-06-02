Ertelenen maç sonrası Ergin Ataman aldığı kararı açıkladı (Yunanistan'da Türkiye krizi)

YUNANİSTAN'DAN ERTELEME KARARI

Panathinaikos ile Olympiakos arasında çarşamba akşamı oynanması planlanan Yunanistan Ligi final serisinin üçüncü maçı, çıkan olaylar sebebiyle devlet kararıyla ertelendi.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Hükümet iki ay önce, profesyonel spor alanında yeri olmayan şiddet olaylarına son vermeyi amaçlayan bir dizi girişim ve karar üstlendi. Otomatik cezalar getirdik, cezai yaptırımları sıkılaştırdık, kamera ve giriş kontrollerinin çalışmasını zorunlu hale getirdik. İlk andan itibaren bunların uygulanmasına sadık kaldık ve tüm maçları olaysız bir şekilde gerçekleştirdik veya durum kontrolden çıktığında katı ama adil cezalar verdik. Dünkü görüntüler profesyonel sporlar için bir onur değil, Avrupa düzeyinde liderlik yapan iki takım için çok daha fazla anlam taşıyor. Cezai ve disiplin sorumluluğu varsa bunlar uygulanır. Çarşamba günü yapılması planlanan üçüncü final ertelendi. Aynı günün sabahı iki takımın sahipleri bu durumun son bulacağına dair açık taahhütlerde bulundu. Aksi takdirde şampiyona kalıcı olarak askıya alınacak. Hükümet, stadyumlarda, üniversitelerde veya başka herhangi bir yerde olsun, şiddete ve suça hiçbir şekilde tolerans gösterilmediğini sözlerle değil, eylemleriyle kanıtlamıştır."