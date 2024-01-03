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Ertelenen Süper Kupa finali ne zaman yapılacak? Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman?

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanaması planlanan Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası futbolseverlerin araştırmaları hız kazandı. Müsabakanın ne zaman ve nerede oynanacağı araştırılıyor. Peki, ertelenen Süper Kupa finali ne zaman oynanacak?

Ertelenen Süper Kupa finali ne zaman yapılacak? Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman? - 1


Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçının organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ortak kararla ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuştu. Suudi Arabistan'da oynatılması planlanan ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Turkcell Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından maçın yeni tarihi merak konusu oldu. İşte, Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı hakkında bilgiler...

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Ertelenen Süper Kupa finali ne zaman yapılacak? Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman? - 2

ERTELENEN MAÇ NE ZAMAN YAPILACAK?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı önce krize dönüştü, ardından ileri bir tarihe ertelendi.

Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının yeni tarihi henüz belli olmadı.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Ertelenen Süper Kupa finali ne zaman yapılacak? Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman? - 3

TFF VE KULÜPLERDEN ORTAK AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçının organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ortak kararla ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Yapılan ortak açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonunun 100. Yılını yurt dışında da kutlamak amacıyla, Türk futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık Cuma günü saat 20.45'te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa'nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz."

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