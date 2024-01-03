Ertelenen Süper Kupa finali ne zaman yapılacak? Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman?
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanaması planlanan Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası futbolseverlerin araştırmaları hız kazandı. Müsabakanın ne zaman ve nerede oynanacağı araştırılıyor. Peki, ertelenen Süper Kupa finali ne zaman oynanacak?
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçının organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ortak kararla ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuştu. Suudi Arabistan'da oynatılması planlanan ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Turkcell Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından maçın yeni tarihi merak konusu oldu. İşte, Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı hakkında bilgiler...