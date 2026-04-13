Eşi benzeri görülmemiş olay, 6 hafta kala 17 takımın hem şampiyonluk hem düşme ihtimali var
13.04.2026 16:33
AA
Polonya Ligi'nde daha önce Avrupa'da eşi benzeri görülmemiş bir sezon yaşanıyor.
Polonya Birinci Futbol Ligi'nde (Ekstraklasa) sezon sonuna doğru ortaya çıkan puan tablosuyla tarihin en rekabetçi sezonlarından biri yaşanıyor.
Ülke futbol piramidinin en üst seviyesi Ekstraklasa, 34 haftalık maratonun bitimine 6 hafta kala lider Lech Poznan ile küme düşme hattı arasındaki 12 puanlık farkla eşine ender rastlanır bir heyecana sahne oluyor.
17 TAKIMIN DA ŞAMPİYONLUK VE DÜŞME İHTİMALİ VAR
Lech Poznan'ın 46 puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde, son sıradaki LKS Nieciecza hariç 17 takımın matematiksel olarak şampiyonluk şansı devam ederken, ligde kalmayı garantileyen takım henüz çıkmadı.
POLONYA FUTBOLUNUN DEVİ, DÜŞME HATTINDA
Müzesindeki 15 Ekstraklasa, 21 Polonya Kupası, 6 Polonya Süper Kupası'yla ülkenin en başarılı takımlarından Legia Varşova, küme düşme hattındaki 34 puanlı 4 takımdan biri olarak en kötü dönemlerinden birini yaşıyor.
Polonya ordusu tarafından kurulan Legia Varşova, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana hiç ligden düşmedi.
Başkent temsilcisi, geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale kadar yükselme başarısı göstermişti.
SON 7 YILDA 3 YENİ ŞAMPİYON
37 milyon nüfuslu Polonya'da futbolun öngörülemezliği yeni değil. Ülke futbolu 2019'dan bu yana 3 yeni şampiyon çıkardı.
2018-2019 sezonunda Piast Gliwice, 2022-2023 sezonunda Rakow Czestochowa ve 2023-2024 sezonunda da Jagiellonia Bialystok, Ekstraklasa'da ilk kez şampiyonluk ipini göğüsledi.
20 FARKLI ŞAMPİYON
Polonya futbolunda 1921 yılından bu yana 20 farklı kulüp şampiyon olma başarısı gösterdi.