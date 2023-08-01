Eski Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz Hatayspor'da (2023 yaz sezonu biten transferler)
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Stuttgart'tan orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz'ı satın alma opsiyonuyla kiraladı. İşte Süper Lig takımlarının 2023 yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı futbolcular...
ÖMER FARUK BEYAZ-HATAYSPOR
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Stuttgart'tan orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz'ı satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Stuttgart forması giyen orta saha oyuncusu Ömer Faruk'la anlaşıldığı belirtilerek, "Ömer Faruk Beyaz ile satın alma opsiyonlu, 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladık. Ömer Faruk Beyaz Stuttgart'ın izniyle İtalya kampımıza katıldı. Ömer'e ailemize hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.