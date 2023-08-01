NTV.COM.TR’ye geri dön

Eski Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz Hatayspor'da (2023 yaz sezonu biten transferler)

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Stuttgart'tan orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz'ı satın alma opsiyonuyla kiraladı. İşte Süper Lig takımlarının 2023 yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı futbolcular...

Eski Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz Hatayspor'da (2023 yaz sezonu biten transferler) - 1

ÖMER FARUK BEYAZ-HATAYSPOR

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Stuttgart'tan orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz'ı satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Stuttgart forması giyen orta saha oyuncusu Ömer Faruk'la anlaşıldığı belirtilerek, "Ömer Faruk Beyaz ile satın alma opsiyonlu, 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladık. Ömer Faruk Beyaz Stuttgart'ın izniyle İtalya kampımıza katıldı. Ömer'e ailemize hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.


SPOR&SKOR HABERLERİ

Eski Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz Hatayspor'da (2023 yaz sezonu biten transferler) - 2

ALİ EMRE YANAR-KASIMPAŞA



Eski Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz Hatayspor'da (2023 yaz sezonu biten transferler) - 3

ZAHA-GALATASARAY





Eski Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz Hatayspor'da (2023 yaz sezonu biten transferler) - 4

DUSAN TADİC-FENERBAHÇE



Eski Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz Hatayspor'da (2023 yaz sezonu biten transferler) - 5

LUİS NANİ-ADANA DEMİRSPOR

Eski Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz Hatayspor'da (2023 yaz sezonu biten transferler) - 6

MERT MÜLDÜR-FENERBAHÇE




Eski Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz Hatayspor'da (2023 yaz sezonu biten transferler) - 7

ANTE REBİC-BEŞİKTAŞ

Eski Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz Hatayspor'da (2023 yaz sezonu biten transferler) - 8

BAKAMBU-GALATASARAY

Eski Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz Hatayspor'da (2023 yaz sezonu biten transferler) - 9

KENNETH OMERUO-KASIMPAŞA



Eski Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz Hatayspor'da (2023 yaz sezonu biten transferler) - 10

PELKAS-BAŞAKŞEHİR




Eski Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz Hatayspor'da (2023 yaz sezonu biten transferler) - 11

EDİN DZEKO-FENERBAHÇE

Eski Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz Hatayspor'da (2023 yaz sezonu biten transferler) - 12

JEAN ONANA-BEŞİKTAŞ





Eski Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz Hatayspor'da (2023 yaz sezonu biten transferler) - 13

MİSLAV ORSIC-TRABZONSPOR

Eski Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz Hatayspor'da (2023 yaz sezonu biten transferler) - 14

EDUARDO, CARLOS VE COELHO - ALANYASPOR

Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Eduardo Bauermann, Carlos Eduardo ve Richard Coelho ile anlaşma sağladığını duyurdu.

Eski Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz Hatayspor'da (2023 yaz sezonu biten transferler) - 15

DORUKHAN TOKÖZ-ADANA DEMİRSPOR




Eski Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz Hatayspor'da (2023 yaz sezonu biten transferler) - 16

TONİO TEKLİC-TRABZONSPOR




Eski Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz Hatayspor'da (2023 yaz sezonu biten transferler) - 17

HALİL DERVİŞOĞLU-GALATASARAY

Eski Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz Hatayspor'da (2023 yaz sezonu biten transferler) - 18

BECAO-FENERBAHÇE



Eski Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz Hatayspor'da (2023 yaz sezonu biten transferler) - 19

MODESTAS VOROBJOVAS-İSTANBULSPOR




Eski Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz Hatayspor'da (2023 yaz sezonu biten transferler) - 20

ABURJANİA-HATAYSPOR

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncusu Giorgi Aburjania'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Gürcistan Milli Takımı'nda da forma giyen Aburjania ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Sevilla, CD Lugo ve Gil Vicente gibi takımlarda forma giyen, orta saha oyuncusu Giorgi Aburjania ile 3 yıl opsiyonlu sözleşme imzaladık. Giorgi'ye ailemize hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Eski Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz Hatayspor'da (2023 yaz sezonu biten transferler) - 21

SEBASTİAN SZYMANSKİ-FENERBAHÇE




Eski Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz Hatayspor'da (2023 yaz sezonu biten transferler) - 22

EMRECAN BULUT-BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Kulübümüz profesyonel futbolcu Emrecan Bulut’un transferi için Somaspor’la anlaşmaya varmıştır. Emrecan Bulut’la 4+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır." denildi.

Bulut için 5 milyon TL bonservis ödenecek.

Eski Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz Hatayspor'da (2023 yaz sezonu biten transferler) - 23

TAYLAN ANTALYALI-SAMSUNSPOR



Eski Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz Hatayspor'da (2023 yaz sezonu biten transferler) - 24

JOAQUİN FERNANDEZ-TRABZONSPOR

Trabzonspor Joaquin Fernandez'i KAP'a bildirdi. Bordo-mavililerin Fernandez için ödeyeceği ücret açıklandı.

İki yıllık sözleşme imzalanan 27 yaşındaki oyuncunun sözleşme detaylar şöyle:

"Profesyonel futbolcu Joaquin Fernandez Moreno ile 2 (İki) yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2023-2024 futbol sezonu için 1.300.000.-EUR,

2024-2025 futbol sezonu için 1.400.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,4'ü oranında ödeme yapılacaktır.

Eski Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz Hatayspor'da (2023 yaz sezonu biten transferler) - 25

RYAN KENT - FENERBAHÇE

Fenerbahçe, İskoçya'nın Glasgow Rangers takımında forma giyen Ryan Kent'i transfer ettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Glasgow Rangers ile sözleşmesi sona eren Ryan Kent ile 4 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Resmi sözleşme oyuncumuzun sezon başı kampı için ülkemize geldiğinde yapılacak sağlık kontrollerinin ardından imzalanacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Eski Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz Hatayspor'da (2023 yaz sezonu biten transferler) - 26

AMARTEY-BEŞİKTAŞ





Eski Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz Hatayspor'da (2023 yaz sezonu biten transferler) - 27

RİAD BAJİC-ANKARAGÜCÜ

MKE Ankaragücü, geride kalan sezonda Bitexen Giresunspor'da oynayan forvet Riad Bajic'i kadrosuna kattı.

Eski Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz Hatayspor'da (2023 yaz sezonu biten transferler) - 28

ONUR ARI-HATAYSPOR

 Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, forvet Onur Arı'yı renklerine bağladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Eskişehirspor'da forma giyen forvet Onur Arı ile 4 senelik sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Oynadığı 89 maçta 31 gollük performans sergileyen Arı, geçtiğimiz sezon Eskişehirspor forması ile çıktığı 33 maçta 12 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştır. Genç oyuncumuza 'Hoş geldin' diyor, 26 numaralı formasıyla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Eski Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz Hatayspor'da (2023 yaz sezonu biten transferler) - 29

ANGELİNO-GALATASARAY





Eski Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz Hatayspor'da (2023 yaz sezonu biten transferler) - 30

OKAN KOCUK - SAMSUNSPOR

Samsunspor, Galatasaray'dan kaleci Okan Kocuk'u renklerine bağladı.

Samsunspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekiplerinden Galatasaray takımında forma giyen 27 yaşındaki Okan Kocuk ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." 

Eski Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz Hatayspor'da (2023 yaz sezonu biten transferler) - 31

DİMİTRİOS KOURMPELİS-TRABZONSPOR

Trabzonspor Kulübü, Yunan futbolcu Dimitrios Kourmpelis ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Dimitrios Kourmpelis'in bordo-mavili kulübe transferi konusunda anlaşma sağlandığını belirtildi.

Açıklamada, "2023-2024 futbol sezonu için 950 bin euro, 2024-2025 futbol sezonu için 1 milyon euro garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde, futbolcuya, 2025-2026 futbol sezonu için 1 milyon 100 bin euro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 3'ü oranında ödeme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Eski Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz Hatayspor'da (2023 yaz sezonu biten transferler) - 32

CARLOS STRANDBERG-HATAYSPOR

Eski Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz Hatayspor'da (2023 yaz sezonu biten transferler) - 33

CELUSTKA-BODRUMSPOR

Spor Toto 1'inci Lig'de Play-Off finali oynadığı sezonun ardından yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Bodrumspor, Türk futbolseverlerin Trabzonspor ve Antalyaspor'dan tanıdığı Ondrej Celustka'yı kadrosuna kattı.

Trabzonspor'da 3, Antalyaspor'da 5 yıl forma giyerek geçen sezonu ülkesinde Sparta Prag'ta geçiren 34 yaşındaki sağ bek ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Celustka, yeşil-beyazlıların Düzce Topuk Yaylası kampına katıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER