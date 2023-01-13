Eski futbolcu Ahmet Dursun: Aboubakar gelirse Beşiktaş yüzde 80 şampiyon olur

"BEŞİKTAŞ YÜZDE 80 ŞAMPİYON OLUR"

Beşiktaş'ın hücum hattında önemli isimlere sahip olduğunu söyleyen ve Galatasaray'ın yakaladığı gibi bir tempoya ulaşması gerektiğini ifade eden Dursun, siyah-beyazlı ekibin hücuma hızlı çıktığını ve her maçta birçok gol pozisyonuna girdiğini belirtti.

Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'un ayrılığının ardından daha iyisinin geleceğine inandığını da söyleyen Dursun, "Eğer Aboubakar gelirse, çok iddialı konuşmayayım ama yine de Beşiktaş yüzde 80 şampiyon olur diye düşünüyorum" açıklamasını yaptı.