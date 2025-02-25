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Eski hakemler derbinin tartışmalı pozisyonunu yorumladı: "Penaltı verilmeliydi, VAR devreye girmeliydi"

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. Yayın kuruluşun eski hakemler Bahattin Duran, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım'dan oluşan Trio ekibi, mücadelenin yabancı hakemi Slavko Vincic'in kararlarını yorumladı. İşte Trio ekibinin tartışmalı pozisyonlar için değerlendirmesi...

Eski hakemler derbinin tartışmalı pozisyonunu yorumladı: "Penaltı verilmeliydi, VAR devreye girmeliydi" - 1

LEMINA'NIN POZİSYONU PENALTI MI?

Bahattin Duran: Bu pozisyon net penaltı! Devam kararı yanlış. Top kornerden geldi ve oyuncular bu topu gördü. Yakın çekimde bir görüntü var, top 'rainbow ball' değil. Lemina'nın üst koluna geldi. Oyuncular topu görüp havaya çıktılar, Lemina'nın önünde Davinson var. Top Davinson'a çarpmadan, kimseye değmeden doğrudan Lemina'nın eline geldi. Kol tamamen açık. Beklenmeyen bir top değil. Lemina bu topu baştan sona gördü. Doğal olmayan koluna temas etti. Net bir penaltı.

Deniz Çoban: Bahattin Hocamın söylediklerine tamamen katılıyorum. Lemina, kornerden itibaren topu gördü ve takip etti. Beklenmeyen bir top değil. Top, karşıdan geliyor ve arkadaşının 25-30 santimetre uzağından geçiyor. Lemina ile mücadele eden hiçbir Fenerbahçeli yok. Tartışmasız, açık ve net bir penaltı. UEFA da buna penaltı diyor. Karşıdan gelen topa rağmen kolunu yukarıda tutup aşağı indirmedi. Risk aldı ve bunun sonucunda top eline çarptı. Penaltı.

Bülent Yıldırım: Uzaktan gelen, beklenen bir top. Top kornerden geldi. Risk aldın ve kolunu öne doğru uzattın. Bu riskin sonunda top kola çarptı. Kol doğal değil. Hakem penaltı kararı vermeliydi. VAR devreye girmeliydi.

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Eski hakemler derbinin tartışmalı pozisyonunu yorumladı: "Penaltı verilmeliydi, VAR devreye girmeliydi" - 2

FENERBAHÇE'NİN İPTAL EDİLEN GOLÜ

Bahattin Duran: "Düdük zamanlaması çok doğru. Muslera topla oynadı, Szymanski fren yapamadı, ellerini bariyer olarak kullandı, Muslera'ya çarptı. Muslera topla oynadı, yapması gereken hamleyi yaptı, Szymanski çarptı. Faul ve gol iptali doğru karar."

Deniz Çoban: "Faulde hiç şüphe yok. Muslera topla oynadıktan sonra Szymanski gidip çarptı. Düdük zamanlaması doğru."

Bülent Yıldırım: "Pozisyon çok net. Muslera topla oynarken çarpma var. Dikkatsiz fauldür. Gol iptali yüzde 100 doğru."

Eski hakemler derbinin tartışmalı pozisyonunu yorumladı: "Penaltı verilmeliydi, VAR devreye girmeliydi" - 3

OSIMHEN ELLE OYNADI MI?

Deniz Çoban: "Dördüncü hakemin, yardımcı hakemin hâkim olduğu pozisyonda, Osimhen'in elleri doğal pozisyondayken... Osimhen ne yapabilir daha? Kendi takım arkadaşından gelen top. Asla elle oynama değil."

Bahattin Duran: "Yakın mesafeden, kendi takım arkadaşından gelen top. El doğal konumda. Bu pozisyonda elle oynama olmaz."

Bülent Yıldırım: "Kesinlikle elle oynama söz konusu değil."

Eski hakemler derbinin tartışmalı pozisyonunu yorumladı: "Penaltı verilmeliydi, VAR devreye girmeliydi" - 4

OĞUZ AYDIN'IN CEZA SAHASI İÇİNDE ELİNE ÇARPAN TOP

Deniz Çoban: "Böyle penaltı olmaz. İlgisi yok. Böyle bir penaltıyı Karasev verdi, ortadan kayboldu."

Bahattin Duran: "Bir oyuncunun bilerek oynadığı top, kendi eliyle nerede olursa olsun geliyorsa ihlal değil. Devam kararı doğru."

Bülent Yıldırım: "Karasev böyle bir penaltı verdi, UEFA açıklama yaptı. Böyle penaltı olmaz, bitti."


Eski hakemler derbinin tartışmalı pozisyonunu yorumladı: "Penaltı verilmeliydi, VAR devreye girmeliydi" - 5

OSIMHEN'İN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Deniz Çoban: "Bence burada penaltı yok. Hakem oyunu devam ettirerek doğru mu yaptı? Doğru yapmadı. Neden? Skriniar, Osimhen'i perdelemeye gelirken Osimhen sol kolunu kontrolsüz şekilde dışarıya açarak Skriniar'ın yüzüne vurdu. Skriniar dönerken Osimhen arada sıkışıp yerde kaldı. Osimhen'in kolu doğal değil. Kontrolsüz... Sarı kart görmesi lazım. Hücum faul verilmesi lazım. Hakem, pozisyonu itibarıyla göremiyor mu? Açık bir kol var. Devam demeyi tercih etti. Burada penaltı yok, penaltıdan önce hücum faul var."

Bahattin Duran: "Burada çok fazla tartışacak bir şey yok. Hakemin devam kararı doğru mu? Penaltı için soruyorsak evet. Osimhen hücum faul yaptı, sarı kart verilmeliydi. Elini Skriniar'ın yüzüne uygunsuz kullanmış. Net faul, net sarı kart, penaltı yok."

Bülent Yıldırım: "Penaltı yok. Ancak, içerideki fiziksel mücadeleye bakınca Osimhen'in Skriniar'ın yüzüne kol hamlesi var. Hücum faul ve sarı kart."

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