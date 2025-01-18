NTV.COM.TR

Eski hakemler Hatayspor-Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi: "Yüzde 100 penaltı ve VAR müdahalesi gerekiyordu"

Eski hakemlerden oluşan Trio ekibi Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban, Hatayspor-Galatasaray maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Ekip gecenin öne çıkan Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu? sorusunu yanıtladı. Yıldırım, "Yüzde 100 penaltı ve VAR müdahalesi gerekiyordu." ifdelerini kullandı.

Eski hakemler Hatayspor-Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi: "Yüzde 100 penaltı ve VAR müdahalesi gerekiyordu" - 1

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Atakaş Hatayspor'la 1-1 berabere kaldı. Eski hakemlerden oluşan Trio ekibi Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Eski hakemler Hatayspor-Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi: "Yüzde 100 penaltı ve VAR müdahalesi gerekiyordu" - 2

14' Calvo'nun Osimhen'e yaptığı faul

Bülent Yıldırım: Çok güçlü ve kontrolsüz bir darbe. Pozisyonun sarı kartla cezalandırılması gerekiyor.

Bahattin Duran: Top Osimhen'in kontrolünde. Calvo'nun topla oynama niyeti yok, net faul ve sarı kart.

Deniz Çoban: Hakemin bu oyuncuya dikkat etmesi gerekiyordu. Cihan Aydın bu maçta daha hep dikine kaldı. Hakem net faulü ve sarı kartı atladı.

Eski hakemler Hatayspor-Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi: "Yüzde 100 penaltı ve VAR müdahalesi gerekiyordu" - 3

32' Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Kilama ekstra bir hareket yapıyor. Dünyanın her tarafında penaltı olmalıydı. O kol zeminden hiç ayrılmasa ve topla buluşsa sorun yoktu ama ekstra bir hareket oldu. Yüzde 100 penaltı ve VAR müdahalesi gerekiyordu.

Bahattin Duran: Pozisyon net penaltı. VAR müdahalesi olmalıydı.

Deniz Çoban: Bu UEFA kurallarına göre penaltıdır. Yüzde 100 penaltı. Cihan Aydın maç için hazır değildi.

Eski hakemler Hatayspor-Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi: "Yüzde 100 penaltı ve VAR müdahalesi gerekiyordu" - 4

52' Galatasaray'ın kazandığı penaltıda ihlal var mı?

Bahattin Duran: Bu pozisyon penaltı. Bu pozisyondaki VAR müdahalesi yanlış. Sahada hakemin vermesi gereken bir karar. Kontrolsüz basma değil, çok net bir vurma değil, 'low tackle' değil... Penaltının oluş sebebi Cemali. Cemali'nin ayağını uzattığı topa vuramayışı, dizinin Mertens'in dizine teması. Penaltı ama VAR niye müdahale edemezi anlatıyorum. Dizin temasında çok net kanıt olur, o zaman müdahale edilir. Cemali zamanlama hatası yaptı, ayağını uzattı, topa vuramadı, dizi Mertens'in dizine geldi. Ancak, çok net bir kanıt yok benim elimde. Bu VAR protokolünde yazan açık ve bariz bir hata mı? VAR'a müdahale eder mi? Bu soruların cevabı bende hayır. Hakem de iyi yerde değil. Hakem doğru yerde olacak ve sahada penaltı verecek. VAR müdahale yanlış. Sonuç olarak penaltı doğru, sahada verilmeliydi.

Bülent Yıldırım: Dikkatsiz müdahale. Cemali topla oynamadı. Hakemin sahada penaltı vermesine kimse bir şey diyemez. UEFA'nın herhangi bir üst düzey mücadelesinde bu temasa VAR müdahale edemez. VAR müdahalesi yanlış ama karar doğru. VAR protokolünün sınırlarının ötesinde. VAR'ın performansını beğenmedim. Dikkatsiz müdahale, penaltı verildi. Saygı duyuyorum.

Deniz Çoban: Dikkatsiz müdahaleye VAR müdahalesi olur, kanıtlanabilecekse, açık ve netse. Bu dikkatsiz müdahale olduğu için penaltı. İtiraz etmiyoruz. Bunu hakem vermeli. Etkiyi bulup çıkartacak olan maçın hakemi. VAR'ı şuradan tebrik edelim. Çok fazla beklemeden verdi, hızlı olması iyiydi.

DAHA FAZLA GÖSTER