Eski hakemler yorumladı: Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Cenk Tosun'un pozisyonunda penaltı var mı?
Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray derbide karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın 1-0 kazandığı maçta penaltı başta olmak üzere birçok tartışmalı pozisyon yaşandı. Yayıncı kuruluşun eski hakemlerden oluşan Trio ekibi tartışmalı pozisyonları yorumladı.
Davinson'un Colley'e müdahalesinde faul var mı?
Bülent Yıldırım: Omar Colley faul almak için kendini kolay yere bıraktı. Etkili bir faul yok. Golde sıkıntı yok.
Bahattin Duran: Davinson Sanchez, Omar Colley'in kolundan hafif tutuyor. Ancak burada faul yok.
Deniz Çoban: Faul yok.