Eski hakemler yorumladı: Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Cenk Tosun'un pozisyonunda penaltı var mı?

Beşiktaş'ın Cenk Tosun'la penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?



Bahattin Duran: İlk olarak Cenk'in kendini abartılı attığını düşündüm. Ancak Derrick Köhn topla oynamış ama eliyle Cenk'i sarmış. Cenk abartılı hareket yapıyor ama Köhn'ün hareketi faul. Bu bir penaltı. Halil Umut Meler göremedi, bu yüzden bence devam ettirdi.



Bülent Yıldırım: Köhn'ün topla oynaması, ihlal yapmadığı anlamına gelmez. Cenk çok abartılı düştüğü için de hakemi yanılttı. Ayrıca hakem doğru açıda değil. Bu pozisyon net penaltı.



Deniz Çoban: Cenk iki tur dönmüş, isterse sekiz tur dönmüş. Önemli olan Cenk'in hareketini kısıtlayacak eylem var mı? Cenk dönebilse, top koşu yoluna gidiyor ve ikinci bir hamle şansı var. Benim için bu bir penaltı.











