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Eski hakemler yorumladı: Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Cenk Tosun'un pozisyonunda penaltı var mı?

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray derbide karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın 1-0 kazandığı maçta penaltı başta olmak üzere birçok tartışmalı pozisyon yaşandı. Yayıncı kuruluşun eski hakemlerden oluşan Trio ekibi tartışmalı pozisyonları yorumladı.

Eski hakemler yorumladı: Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Cenk Tosun'un pozisyonunda penaltı var mı? - 1

Davinson'un Colley'e müdahalesinde faul var mı?

Bülent Yıldırım: Omar Colley faul almak için kendini kolay yere bıraktı. Etkili bir faul yok. Golde sıkıntı yok.

Bahattin Duran: Davinson Sanchez, Omar Colley'in kolundan hafif tutuyor. Ancak burada faul yok.

Deniz Çoban: Faul yok.




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Eski hakemler yorumladı: Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Cenk Tosun'un pozisyonunda penaltı var mı? - 2

Barış Alper'in çevirdiği topta Necip'in elle müdahalesi var mı?

Bahattin Duran: Necip Uysal'ın elleri bağlı ve dirseğinin konumu hiç değişmiyor. Burada penaltı yok.

Bülent Yıldırım: Burada ihlal olmaz.

Deniz Çoban: Penaltı olmadığı çok açık.



Eski hakemler yorumladı: Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Cenk Tosun'un pozisyonunda penaltı var mı? - 3

Colley'nin Icardi'ye müdahalesinden sonra çıkan devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Dikkatsiz müdahaleden penaltı.

Deniz Çoban: Icardi önde, topa hamle yapma şansı var. İlk olarak üstten bakınca anlamadım, dikkatli bakınca gördüm. Sol ayağa temas var, ben penaltı olduğunu düşünüyorum. Dikkatsiz bir müdahale olduğu için buna VAR müdahale edemez.

Bülent Yıldırım: Futbolun içinde bir müdahale, penaltı yok. Hakemin kararına saygı duyuyorum.



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Eski hakemler yorumladı: Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Cenk Tosun'un pozisyonunda penaltı var mı? - 4

Beşiktaş'ın Cenk Tosun'la penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: İlk olarak Cenk'in kendini abartılı attığını düşündüm. Ancak Derrick Köhn topla oynamış ama eliyle Cenk'i sarmış. Cenk abartılı hareket yapıyor ama Köhn'ün hareketi faul. Bu bir penaltı. Halil Umut Meler göremedi, bu yüzden bence devam ettirdi.

Bülent Yıldırım: Köhn'ün topla oynaması, ihlal yapmadığı anlamına gelmez. Cenk çok abartılı düştüğü için de hakemi yanılttı. Ayrıca hakem doğru açıda değil. Bu pozisyon net penaltı.

Deniz Çoban: Cenk iki tur dönmüş, isterse sekiz tur dönmüş. Önemli olan Cenk'in hareketini kısıtlayacak eylem var mı? Cenk dönebilse, top koşu yoluna gidiyor ve ikinci bir hamle şansı var. Benim için bu bir penaltı.





Eski hakemler yorumladı: Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Cenk Tosun'un pozisyonunda penaltı var mı? - 5

Omar Colley'in kırmızı kartı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Hakem yine şanssız yakalandı. Doğru açıdan göremedi. Colley'in gelişi ciddi faul. Bu ayağın illa çapraz bağları koparması gerekmez. VAR bunu inceledi. Bu pozisyon net kırmızı. Sahada hakem vermeliydi. Barış sol ayağını çekmeseydi, sol ayağı kırılırdı.

Bahattin Duran: Tehlikeli bir hareket. Hız ve sürat var. Tabanı tam olarak oturmuyor. Bu hareket sahada kırmızı.

Deniz Çoban: Kırmızı kart demek gibi bir şansım yok. Rakip oyuncunun güvenliğini tehlikeye atıy

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