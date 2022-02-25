Eski milli cimnastikçi Ümit Şamiloğlu beden eğitimi öğretmeni oldu

Sporla iç içe olan bir okulda yeni görevine başladığını anlatan Şamiloğlu, "İlk heyecan çok güzel. Dezavantajlı bir mahalle ama gençlerin hayatına sporla dokunulan bir yerdeyim. Belki dördüncü saltoyu yapamayacağım ama spor dünyasına hizmete devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Çok güzel bir yerde mesleğe başladığını söyleyen eski milli sporcu "Eminim burada birçok çocuğun hayatı sporla değişecek. 'Bir kişiyi daha nasıl kurtarırız.' anlayışı mevcut okulumuzda. Belki de yarın olimpiyatta izleyeceğimiz bir sporcuya vesile olacağız" ifadelerini kullandı.