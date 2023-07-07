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Eski Trabzonsporlu Ondrej Celustka Bodrumspor'da (2023 yaz sezonu biten transferler)

Bodrumspor, Türk futbolseverlerin Trabzonspor ve Antalyaspor'dan tanıdığı Ondrej Celustka'yı kadrosuna kattı. İşte Süper Lig takımlarının 2023 yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı futbolcular...

Eski Trabzonsporlu Ondrej Celustka Bodrumspor'da (2023 yaz sezonu biten transferler) - 1

CELUSTKA-BODRUMSPOR

Spor Toto 1'inci Lig'de Play-Off finali oynadığı sezonun ardından yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Bodrumspor, Türk futbolseverlerin Trabzonspor ve Antalyaspor'dan tanıdığı Ondrej Celustka'yı kadrosuna kattı.

Trabzonspor'da 3, Antalyaspor'da 5 yıl forma giyerek geçen sezonu ülkesinde Sparta Prag'ta geçiren 34 yaşındaki sağ bek ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Celustka, yeşil-beyazlıların Düzce Topuk Yaylası kampına katıldı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Eski Trabzonsporlu Ondrej Celustka Bodrumspor'da (2023 yaz sezonu biten transferler) - 2

MİSLAV ORSIC-TRABZONSPOR

Eski Trabzonsporlu Ondrej Celustka Bodrumspor'da (2023 yaz sezonu biten transferler) - 3

ABURJANİA-HATAYSPOR

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncusu Giorgi Aburjania'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Gürcistan Milli Takımı'nda da forma giyen Aburjania ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Sevilla, CD Lugo ve Gil Vicente gibi takımlarda forma giyen, orta saha oyuncusu Giorgi Aburjania ile 3 yıl opsiyonlu sözleşme imzaladık. Giorgi'ye ailemize hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Eski Trabzonsporlu Ondrej Celustka Bodrumspor'da (2023 yaz sezonu biten transferler) - 4

EDUARDO, CARLOS VE COELHO - ALANYASPOR

Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Eduardo Bauermann, Carlos Eduardo ve Richard Coelho ile anlaşma sağladığını duyurdu.

Eski Trabzonsporlu Ondrej Celustka Bodrumspor'da (2023 yaz sezonu biten transferler) - 5

EMRECAN BULUT-BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Kulübümüz profesyonel futbolcu Emrecan Bulut’un transferi için Somaspor’la anlaşmaya varmıştır. Emrecan Bulut’la 4+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır." denildi.

Bulut için 5 milyon TL bonservis ödenecek.

Eski Trabzonsporlu Ondrej Celustka Bodrumspor'da (2023 yaz sezonu biten transferler) - 6

JOAQUİN FERNANDEZ-TRABZONSPOR

Trabzonspor Joaquin Fernandez'i KAP'a bildirdi. Bordo-mavililerin Fernandez için ödeyeceği ücret açıklandı.

İki yıllık sözleşme imzalanan 27 yaşındaki oyuncunun sözleşme detaylar şöyle:

"Profesyonel futbolcu Joaquin Fernandez Moreno ile 2 (İki) yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2023-2024 futbol sezonu için 1.300.000.-EUR,

2024-2025 futbol sezonu için 1.400.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,4'ü oranında ödeme yapılacaktır.

Eski Trabzonsporlu Ondrej Celustka Bodrumspor'da (2023 yaz sezonu biten transferler) - 7

RİAD BAJİC-ANKARAGÜCÜ

MKE Ankaragücü, geride kalan sezonda Bitexen Giresunspor'da oynayan forvet Riad Bajic'i kadrosuna kattı.

Eski Trabzonsporlu Ondrej Celustka Bodrumspor'da (2023 yaz sezonu biten transferler) - 8

DİMİTRİOS KOURMPELİS-TRABZONSPOR

Trabzonspor Kulübü, Yunan futbolcu Dimitrios Kourmpelis ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Dimitrios Kourmpelis'in bordo-mavili kulübe transferi konusunda anlaşma sağlandığını belirtildi.

Açıklamada, "2023-2024 futbol sezonu için 950 bin euro, 2024-2025 futbol sezonu için 1 milyon euro garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde, futbolcuya, 2025-2026 futbol sezonu için 1 milyon 100 bin euro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 3'ü oranında ödeme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Eski Trabzonsporlu Ondrej Celustka Bodrumspor'da (2023 yaz sezonu biten transferler) - 9

ONUR ARI-HATAYSPOR

 Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, forvet Onur Arı'yı renklerine bağladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Eskişehirspor'da forma giyen forvet Onur Arı ile 4 senelik sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Oynadığı 89 maçta 31 gollük performans sergileyen Arı, geçtiğimiz sezon Eskişehirspor forması ile çıktığı 33 maçta 12 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştır. Genç oyuncumuza 'Hoş geldin' diyor, 26 numaralı formasıyla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Eski Trabzonsporlu Ondrej Celustka Bodrumspor'da (2023 yaz sezonu biten transferler) - 10

EDİN DZEKO-FENERBAHÇE

Eski Trabzonsporlu Ondrej Celustka Bodrumspor'da (2023 yaz sezonu biten transferler) - 11

CARLOS STRANDBERG-HATAYSPOR

Eski Trabzonsporlu Ondrej Celustka Bodrumspor'da (2023 yaz sezonu biten transferler) - 12

OKAN KOCUK - SAMSUNSPOR

Samsunspor, Galatasaray'dan kaleci Okan Kocuk'u renklerine bağladı.

Samsunspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekiplerinden Galatasaray takımında forma giyen 27 yaşındaki Okan Kocuk ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." 

Eski Trabzonsporlu Ondrej Celustka Bodrumspor'da (2023 yaz sezonu biten transferler) - 13

RYAN KENT - FENERBAHÇE

Fenerbahçe, İskoçya'nın Glasgow Rangers takımında forma giyen Ryan Kent'i transfer ettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Glasgow Rangers ile sözleşmesi sona eren Ryan Kent ile 4 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Resmi sözleşme oyuncumuzun sezon başı kampı için ülkemize geldiğinde yapılacak sağlık kontrollerinin ardından imzalanacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

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