Eski Trabzonsporlu Ondrej Celustka Bodrumspor'da (2023 yaz sezonu biten transferler)
Bodrumspor, Türk futbolseverlerin Trabzonspor ve Antalyaspor'dan tanıdığı Ondrej Celustka'yı kadrosuna kattı. İşte Süper Lig takımlarının 2023 yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı futbolcular...
CELUSTKA-BODRUMSPOR
Spor Toto 1'inci Lig'de Play-Off finali oynadığı sezonun ardından yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Bodrumspor, Türk futbolseverlerin Trabzonspor ve Antalyaspor'dan tanıdığı Ondrej Celustka'yı kadrosuna kattı.
Trabzonspor'da 3, Antalyaspor'da 5 yıl forma giyerek geçen sezonu ülkesinde Sparta Prag'ta geçiren 34 yaşındaki sağ bek ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Celustka, yeşil-beyazlıların Düzce Topuk Yaylası kampına katıldı.