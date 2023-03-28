EURO 2024 Elemeleri | A Milli Futbol Takımı 2'de 2 için Hırvatistan karşısında (Muhtemel 11)

A Milli Futbol Takımı'nda hedef, ikinci maçı da kazanarak grup liderliğini sürdürmek. İlk maçından galibiyetle ayrılan Ay-yıldızlılar, Hırvatistan'ın evinde ağırladığı Galler ile 1-1 berabere kalmasıyla birlikte liderlik koltuğuna oturdu. Milliler, Hırvatistan'ı da mağlup ederek Haziran ayında oynanacak Letonya ve Galler maçlarını kayıpsız geçmek istiyor.
FORMASYON DEĞİŞEBİLİR
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Hırvatistan karşısında formasyonda değişikliğe gidebilir. Ermenistan maçına 3'lü savunmayla başlayan Alman teknik adam, mücadelenin ikinci yarısında ise 4'lü savunmayı tercih etmişti. İkinci yarıda formasyonun yanında Salih Özcan değişikliği ile orta sahadaki direnci arttırmayı başaran Kuntz, Hırvatistan karşılaşmasında da bu oyuncuya ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.
SALİH ÖZCAN VE KEREM AKTÜRKOĞLU İLK 11'E
Ermenistan maçında ikinci yarı oyuna giren ve yaptıkları katkıyla galibiyette pay sahipleri olan Kerem Aktürkoğlu ve Salih Özcan'ın Hırvatistan karşısında ilk 11'de görev alması bekleniyor. Özellikle Hırvatistan'ın orta sahada tecrübeli ayaklara sahip olmasıyla birlikte bu alanı kalabalık tutmak isteyen Kuntz, Özcan ile birlikte direnci arttırmak istiyor.
HIRVATİSTAN İLE 11'İNCİ MAÇ
Öte yandan Türkiye ile Hırvatistan 11'inci kez rakip olacak. Daha önce oynanan 10 maçta rakibini sadece 1 kez mağlup edebilen Ay-yıldızlılar, 3 maçtan sahadan mağlup ayrıldı. 6 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Söz konusu müsabakalarda rakip kaleye 9 gol atma başarısı gösteren milliler, kalesinde ise 13 gol gördü.
MUHTEMEL 11
MERT
ONUR-ÇAĞLAR-MERİH-FERDİ
SALİH-ORKUN
CENGİZ-HAKAN-KEREM
ENES
Kuntz, bazı futbolcuların ramazanda oruç tuttukları dolayısıyla kadroya alınmadığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını, oyuncuların performanslarına göre kadroyu belirlediğini söyledi.
"Hırvatistan’a karşı savunma anlayışında bir değişikliğe gidecek misiniz?" sorusunu yanıtlayan Kuntz, “İlk devrede aslında eksik olan futboldaki temel ihtiyaçlar. İkili mücadeledeki gerekli olan güç, kuvvet, uyanıklık, istek... Siz bunları yansıtmadığınızda hangi sistemi oynarsanız hiçbir anlamı kalmıyor." dedi.
"FAVORİ BİZ DEĞİLİZ"
Hırvatistan karşılaşmasının Ermenistan maçına göre farklı geçeceğini belirten Alman teknik adam, “Genel bakıldığında 2 maç farklı olacak. Ermenistan konusu hassas konuydu. Oynadığımız rakip değişiklikler yapmıştı. Ama aynı zamanda sahada maç başladığında istediğimiz performansı sahaya yansıtamadık. Maç içinde yarı devrede taktik değişikliğe gittik olumlu dönüş aldık. Şu an farklı ortamda yani evde oynuyoruz. Arkamızda 40 bin taraftar olacak. Karşımızdaki rakip dünyanın en iyi takımlardan birisi. Bireysel performansı yüksek olan, oyunu domine etmeyi seven bir takım. Hırvatistan karşısında favori biz değiliz. Tüm bunlara bakıldığında insanın kendisi sahaya çıkası geliyor. Biz hep söylediğimiz gibi en büyük takımlarla kıyaslanmak istiyoruz." diye konuştu.