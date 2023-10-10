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EURO 2024 Elemeleri | Montella ilk maçına çıkıyor: A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Hırvatistan

Vincenzo Montella yönetiminde ilk maçına çıkmaya hazırlanan A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 12 Ekim'de Hırvatistan ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Milli takımın savunma hattında ise bir değişiklik yapıldı.

EURO 2024 Elemeleri | Montella ilk maçına çıkıyor: A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Hırvatistan - 1

Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 12 Ekim'de Hırvatistan ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.


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EURO 2024 Elemeleri | Montella ilk maçına çıkıyor: A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Hırvatistan - 2

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ilk kez teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapıldı.


EURO 2024 Elemeleri | Montella ilk maçına çıkıyor: A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Hırvatistan - 3

İdman öncesinde milliler, teknik heyetle beraber hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından teknik direktör Montella, oyuncularla kısa süreli bir toplantı yaptı.


EURO 2024 Elemeleri | Montella ilk maçına çıkıyor: A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Hırvatistan - 4

Orkun Kökçü ve Yusuf Sarı'nın hafif sakatlıkları, Rıdvan Yılmaz'ın ise seyahat programı nedeniyle yer almadığı idman, ısınma hareketleri ve koşu çalışmasıyla başladı.

Ozan Kabak'ın yerine ise Trabzonspor'da forma giyen savunma oyuncusu Rayyan Baniya aday kadroya dahil edildi.

EURO 2024 Elemeleri | Montella ilk maçına çıkıyor: A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Hırvatistan - 5

Futbolcuların istasyon çalışmasının ardından pas yaparak sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

EURO 2024 Elemeleri | Montella ilk maçına çıkıyor: A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Hırvatistan - 6

İşte öne çıkan diğer kareler...

EURO 2024 Elemeleri | Montella ilk maçına çıkıyor: A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Hırvatistan - 7
EURO 2024 Elemeleri | Montella ilk maçına çıkıyor: A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Hırvatistan - 8
EURO 2024 Elemeleri | Montella ilk maçına çıkıyor: A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Hırvatistan - 9
EURO 2024 Elemeleri | Montella ilk maçına çıkıyor: A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Hırvatistan - 10
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