EURO 2024 Elemeleri | Montella ilk maçına çıkıyor: A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Hırvatistan
Vincenzo Montella yönetiminde ilk maçına çıkmaya hazırlanan A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 12 Ekim'de Hırvatistan ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Milli takımın savunma hattında ise bir değişiklik yapıldı.
Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 12 Ekim'de Hırvatistan ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.