EURO 2024 Elemeleri | Montella ilk maçına çıkıyor: A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Hırvatistan

Orkun Kökçü ve Yusuf Sarı'nın hafif sakatlıkları, Rıdvan Yılmaz'ın ise seyahat programı nedeniyle yer almadığı idman, ısınma hareketleri ve koşu çalışmasıyla başladı.



Ozan Kabak'ın yerine ise Trabzonspor'da forma giyen savunma oyuncusu Rayyan Baniya aday kadroya dahil edildi.