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EURO 2024 F Grubu güncel puan durumu: Türkiye kaçıncı sırada, nasıl tur atlar? İşte ihtimaller

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubunda, Türkiye A Milli Futbol Takımı son maçında bu akşam Çekya ile kritik bir maça çıkacak. Heyecan dolu mücadele öncesinde Milli Takım'ın grupta kaçıncı sırada yer aldığı ve nasıl tur atlayacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Türkiye kaçıncı sırada, nasıl tur atlar? İşte EURO 2024 F Grubu güncel puan durumu ve tur atlama ihtimalleri.

EURO 2024 F Grubu güncel puan durumu: Türkiye kaçıncı sırada, nasıl tur atlar? İşte ihtimaller - 1

Bu akşam oynanacak Çekya maçı öncesinde, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 F Grubu'nda kaçıncı sırada yer aldığı futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 6 grupta takımlar ilk iki sırada yer almak için mücadele ediyor. Türkiye A Milli Takımı'nın ise tur atlama ihtimalleri sorgulanıyor. Peki, Türkiye kaçıncı sırada, nasıl tur atlar?

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EURO 2024 F Grubu güncel puan durumu: Türkiye kaçıncı sırada, nasıl tur atlar? İşte ihtimaller - 2

TÜRKİYE EURO 2024 PUAN DURUMUNDA KAÇINCI SIRADA?

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Türkiye, ilk karşılaşmada Gürcistan, ikinci maçta Portekiz ile karşı karşıya geldi.

Türkiye, F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle 3-1 yendi. İkinci maçta ise Portekiz engeline takıldı ve mücadeleden 3-0 mağlup ayrıldı.

İşte F Grubu'nda güncel puan durumu;

1- Portekiz - 6 puan
2- Türkiye - 3 puan
3- Çekya - 1 puan
4- Gürcistan - 1 puan

EURO 2024 F Grubu güncel puan durumu: Türkiye kaçıncı sırada, nasıl tur atlar? İşte ihtimaller - 3

TÜRKİYE NASIL TUR ATLAR?

F Grubu'nda 6 puana yükselen Portekiz ikili averajla Türkiye'ye üstünlük sağladığı için son karşılaşmalar öncesinde grubu lider bitirmeyi garantiledi.

Grupta, Türkiye 3, Çekya ve Gürcistan ise 1'er puana sahip. Grupta son maçlarda Türkiye-Çekya ve Portekiz-Gürcistan karşılaşmaları oynanacak.

A Milli Takım, Çekya'dan 1 puan alması halinde, ikili averajda Gürcistan'a üstünlük sağladığı için diğer maçın sonucuna bakmaksızın grubu 2. sırada tamamlayacak ve Hollanda, Fransa ve Avusturya'nın ilk sırada yer alma şansının sürdüğü D Grubu'nu lider bitiren takımla eşleşecek.

Milli takım grubu 2. sırada tamamlarsa son 16 turu karşılaşmasını D Grubunun lider bitirecek ekiple 2 Temmuz'da Leipzig'de oynayacak.

EURO 2024 F Grubu güncel puan durumu: Türkiye kaçıncı sırada, nasıl tur atlar? İşte ihtimaller - 4

EN İYİ 3.LÜK İHTİMALİ

Ay-yıldızlı ekibin Çekya'ya mağlup olması halinde ise Portekiz-Gürcistan maçının sonucu ve diğer gruplarda oluşacak duruma göre en iyi 3. olma ihtimali bulunuyor.

Milli Takım Çekya'ya kaybedip, Gürcistan da Portekiz karşısında galip gelemezse en iyi 3. olması için diğer gruplardaki tabloya bakılacak. Türkiye 3 puan ve averajıyla 6 gruptaki en iyi dört 3'üncüler arasına girmesi halinde ise B Grubu'nun ya da C Grubu'nun lideri ile eşleşecek.

B Grubu'nda iki maçını da kazanan İspanya grubunu lider tamamlamayı garantiledi. Bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde Türkiye ile İspanya 30 Haziran'da Köln'de karşı karşıya gelecek.

EURO 2024 F Grubu güncel puan durumu: Türkiye kaçıncı sırada, nasıl tur atlar? İşte ihtimaller - 5

C Grubu'nda son maçlar öncesinde 4 puana sahip İngiltere ile 2'şer puanı bulunan Danimarka ve Slovenya'nın liderlik şansı sürüyor.

Türkiye, en iyi dört 3. arasına girip C Grubu'nun lideri ile eşleşirse 30 Haziran'da Gelsenkirchen'de son 16 turu maçına çıkacak.

A Milli Takım, son maçında Çekya'ya mağlup olursa ve Gürcistan da Portekiz'i yenerse son sırada kalarak turnuvaya veda edecek.

Türkiye, diğer gruplarda son maçlar tamamlandıktan sonra Çekya ile karşılaşacağı için, son durumu görerek sahaya çıkacak.

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