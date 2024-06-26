EURO 2024 F Grubu güncel puan durumu: Türkiye kaçıncı sırada, nasıl tur atlar? İşte ihtimaller
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubunda, Türkiye A Milli Futbol Takımı son maçında bu akşam Çekya ile kritik bir maça çıkacak. Heyecan dolu mücadele öncesinde Milli Takım'ın grupta kaçıncı sırada yer aldığı ve nasıl tur atlayacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Türkiye kaçıncı sırada, nasıl tur atlar? İşte EURO 2024 F Grubu güncel puan durumu ve tur atlama ihtimalleri.
Bu akşam oynanacak Çekya maçı öncesinde, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 F Grubu'nda kaçıncı sırada yer aldığı futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 6 grupta takımlar ilk iki sırada yer almak için mücadele ediyor. Türkiye A Milli Takımı'nın ise tur atlama ihtimalleri sorgulanıyor. Peki, Türkiye kaçıncı sırada, nasıl tur atlar?