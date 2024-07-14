EURO 2024 final maçı: İspanya-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2024) finali geldi çattı. EURO 2024'ün şampiyonu belli oluyor. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finalinde İspanya ile İngiltere karşılaşacak. İki takım da Avrupa'nın en büyüğü olmak için mücadele edecek. Futbolseverler de Avrupa Futbol Şampiyonası'nın final müsabakasının ayrıntılarına odaklandı. Kritik maça saatler kala ilk 11'ler belli oldu. Peki, İspanya-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2024) finalinde İngiltere ile İspanya karşı karşıya gelecek. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesi futbolseverler maça dair araştırmalarına hız verdi. Öte yandan İki takımında finale kadar en golcü isimleri 3'er kez fileleri havalandırdı. İspanya Milli Takımı'nda Dani Olmo, İngiltere Milli Takımı'nda da Harry Kane, EURO 2024'te 3'er kez gol sevinci yaşadı. İspanya 4. kez, İngiltere de ilk defa kazanmak için sahaya çıkacak. İşte, İspanya-İngiltere maçı hakkında bilgiler...