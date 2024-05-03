EURO 2024 için geri sayım: Avrupa Şampiyonası kazanmış Süper Lig futbolcuları
Türkiye'nin de mücadele edeceği EURO 2024 için geri sayım başladı. 15 Haziran'da ilk maçın oynanacağı turnuva öncesinde yolu Süper Lig'den geçen birçok futbolcu şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Transfermarkt'ın verilerine göre kariyerinde Avrupa Şampiyonası kupası bulunan 17 futbolcu Süper Lig'de forma giydi. İşte Avrupa Şampiyonası kazanmış Süper Lig futbolcuları...
TONİ SCHUMACHER | ALMANYA | 1980
Fenerbahçe
DİDİER SİX | FRANSA | 1984
Galatasaray