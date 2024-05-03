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EURO 2024 için geri sayım: Avrupa Şampiyonası kazanmış Süper Lig futbolcuları

Türkiye'nin de mücadele edeceği EURO 2024 için geri sayım başladı. 15 Haziran'da ilk maçın oynanacağı turnuva öncesinde yolu Süper Lig'den geçen birçok futbolcu şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Transfermarkt'ın verilerine göre kariyerinde Avrupa Şampiyonası kupası bulunan 17 futbolcu Süper Lig'de forma giydi. İşte Avrupa Şampiyonası kazanmış Süper Lig futbolcuları...

EURO 2024 için geri sayım: Avrupa Şampiyonası kazanmış Süper Lig futbolcuları - 1

TONİ SCHUMACHER | ALMANYA | 1980
Fenerbahçe

DİDİER SİX | FRANSA | 1984
Galatasaray


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EURO 2024 için geri sayım: Avrupa Şampiyonası kazanmış Süper Lig futbolcuları - 2

LARS OLSEN | DANİMARKA | 1992
Trabzonspor

BENT CHRİSTENSEN | DANİMARKA | 1992
Gençlerbirliği



EURO 2024 için geri sayım: Avrupa Şampiyonası kazanmış Süper Lig futbolcuları - 3

STEFAN KUNTZ | ALMANYA | 1996
Beşiktaş

NİCOLAS ANELKA | FRANSA | 2000
Fenerbahçe


EURO 2024 için geri sayım: Avrupa Şampiyonası kazanmış Süper Lig futbolcuları - 4

DANİ GÜİZA | İSPANYA | 2008
Fenerbahçe

JUAN MATA | İSPANYA | 2012
Galatasaray


EURO 2024 için geri sayım: Avrupa Şampiyonası kazanmış Süper Lig futbolcuları - 5

ALVARO NEGREDO | İSPANYA | 2012
Beşiktaş

EDUARDO CARVALHO | PORTEKİZ | 2016
Başakşehir


EURO 2024 için geri sayım: Avrupa Şampiyonası kazanmış Süper Lig futbolcuları - 6

LUİS NANİ | PORTEKİZ | 2016
Fenerbahçe & Adana Demirspor

PEPE | PORTEKİZ | 2016
Beşiktaş


EURO 2024 için geri sayım: Avrupa Şampiyonası kazanmış Süper Lig futbolcuları - 7

BRUNO ALVES | PORTEKİZ | 2016
Fenerbahçe

RİCARDO QUARESMA | PORTEKİZ | 2016
Beşiktaş & Kasımpaşa


EURO 2024 için geri sayım: Avrupa Şampiyonası kazanmış Süper Lig futbolcuları - 8

LEONARDO BONUCCİ | İTALYA | 2021
Fenerbahçe

SALVATORE SİRİGU | İTALYA | 2021
Fatih Karagümrük

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