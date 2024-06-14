EURO 2024 için geri sayım | Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası tarihi: Türkler otobüse binmeden sakın sevinmeyin

Milliler bundan 2 yıl sonra da Dünya Kupası'nda 3. olarak tarihinin en büyük başarısını elde etti.



Türkiye 2004'teki turnuvayı kaçırdı ancak 2008'de Avrupa Şampiyonası'nın en çok konuşulan takımı oldu.

"Türkler otobüse binmeden sakın sevinmeyin" deyimi de bu turnuvada ortaya çıktı.