EURO 2024 için geri sayım | Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası tarihi: Türkler otobüse binmeden sakın sevinmeyin
Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu'nda yer alan Almanya-İskoçya maçıyla başlıyor.. Türkiye ise EURO 2024'teki ilk maçında salı günü Gürcistan ile karşılaşacak. Türkiye 2008'de Avrupa Şampiyonası'nın en çok konuşulan takımı olmuş, "Türkler otobüse binmeden sakın sevinmeyin" deyimi de bu turnuvada ortaya çıkmıştı. İşte Türkiye'nin Avrupa şampiyonası tarihi...
Türkiye, 6. kere Avrupa futbolunun en büyük sahnesinde.
Ay yıldızlılar Almanya'daki EURO 2024'te mücadele edecek. Ülkenin gözü; milli formayı büyük bir turnuvada ilk kez giyecek Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Semih Kılıçsoy gibi gençlerin yanı sıra Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun ve Yusuf Yazıcı gibi deneyimli isimlerin üstünde olacak.