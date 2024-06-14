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EURO 2024 için geri sayım | Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası tarihi: Türkler otobüse binmeden sakın sevinmeyin

Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu'nda yer alan Almanya-İskoçya maçıyla başlıyor.. Türkiye ise EURO 2024'teki ilk maçında salı günü Gürcistan ile karşılaşacak. Türkiye 2008'de Avrupa Şampiyonası'nın en çok konuşulan takımı olmuş, "Türkler otobüse binmeden sakın sevinmeyin" deyimi de bu turnuvada ortaya çıkmıştı. İşte Türkiye'nin Avrupa şampiyonası tarihi...

EURO 2024 için geri sayım | Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası tarihi: Türkler otobüse binmeden sakın sevinmeyin - 1

Türkiye, 6. kere Avrupa futbolunun en büyük sahnesinde.

Ay yıldızlılar Almanya'daki EURO 2024'te mücadele edecek. Ülkenin gözü; milli formayı büyük bir turnuvada ilk kez giyecek Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Semih Kılıçsoy gibi gençlerin yanı sıra Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun ve Yusuf Yazıcı gibi deneyimli isimlerin üstünde olacak.

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EURO 2024 için geri sayım | Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası tarihi: Türkler otobüse binmeden sakın sevinmeyin - 2

Türkiye ilk Avrupa Şampiyonası deneyimini bundan 28 yıl önce yaşadı. Euro 96'ya Fatih Terim yönetiminde katılan Ay yıldızlılar gruptan çıkmayı başaramadı..

Ardından Türk milli takımı altın çağına girdi.

Türkiye Euro 2000'de İtalya'nın ardından 2. oldu ve gruptan çıkmayı başardı. Çeyrek finalde ise Portekiz'e 2-0 yenildi.

EURO 2024 için geri sayım | Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası tarihi: Türkler otobüse binmeden sakın sevinmeyin - 3

Ay yıldızlılar tarihinde ilk defa eleme grubunu lider tamamlayarak Avrupa futbol şampiyonası vizesi aldı.

Milliler, Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile gruptan çıkma mücadelesi verecek.

EURO 2024 için geri sayım | Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası tarihi: Türkler otobüse binmeden sakın sevinmeyin - 4

Milliler bundan 2 yıl sonra da Dünya Kupası'nda 3. olarak tarihinin en büyük başarısını elde etti.

Türkiye 2004'teki turnuvayı kaçırdı ancak 2008'de Avrupa Şampiyonası'nın en çok konuşulan takımı oldu.

"Türkler otobüse binmeden sakın sevinmeyin" deyimi de bu turnuvada ortaya çıktı. 

EURO 2024 için geri sayım | Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası tarihi: Türkler otobüse binmeden sakın sevinmeyin - 5

Mİllier grubunda İsviçre'yi Arda Turan'ın, Çek Cumhuriyeti'ni de Nihat Kahveci'nin son dakika golleriyle yendi.

Çeyrek finalde Semih Şentürk 120'da bulduğu golle maçı penaltılara taşıdıü, Hırvatistan'ı da öyle mağlup etti.

EURO 2024 için geri sayım | Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası tarihi: Türkler otobüse binmeden sakın sevinmeyin - 6

Türkiye, milli takımın kendi içinde krizler yaşadığı EURO 2016 ve ardından EURO 2020'de ise gruptan çıkmayı başaramadı.

EURO 2024 için geri sayım | Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası tarihi: Türkler otobüse binmeden sakın sevinmeyin - 7

Avrupa şampiyonalarına 3 kez Fatih Terim, birer kez Mustafa Denizli ve Şenol Güneş yönetiminde katılan Türkiye'nin başında ilk kez yabancı bir teknik direktör, Vincenzo Montella yer alacak.

EURO 2024 için geri sayım | Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası tarihi: Türkler otobüse binmeden sakın sevinmeyin - 8

TÜRKİYE'NİN HAZIRLIKLARINDAN YANSIYANLAR

EURO 2024 için geri sayım | Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası tarihi: Türkler otobüse binmeden sakın sevinmeyin - 9
EURO 2024 için geri sayım | Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası tarihi: Türkler otobüse binmeden sakın sevinmeyin - 10
EURO 2024 için geri sayım | Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası tarihi: Türkler otobüse binmeden sakın sevinmeyin - 11
EURO 2024 için geri sayım | Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası tarihi: Türkler otobüse binmeden sakın sevinmeyin - 12
EURO 2024 için geri sayım | Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası tarihi: Türkler otobüse binmeden sakın sevinmeyin - 13
EURO 2024 için geri sayım | Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası tarihi: Türkler otobüse binmeden sakın sevinmeyin - 14
EURO 2024 için geri sayım | Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası tarihi: Türkler otobüse binmeden sakın sevinmeyin - 15
EURO 2024 için geri sayım | Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası tarihi: Türkler otobüse binmeden sakın sevinmeyin - 16
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