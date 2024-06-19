EURO 2024 "ilkler ve enler" ile başladı: En genci 16 en yaşlısı 41 yaşında!

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) tamamlanan ilk grup maçları, "ilkler ve enlere" sahne oldu.



Futbolun en büyük tutkulardan biri olduğu Almanya'da 14 Temmuz'a kadar sürecek EURO 2024, büyük heyecanın yaşandığı ilk maçlar sonunda futbolseverlerin beklentilerini karşıladı.



Dünyanın dört bir yanından Almanya'ya akın eden futbolseverlerin coşkusunun maçların heyecanıyla birleşmesi, şu ana kadar çok sayıda ilke sahne olan organizasyonun tam anlamıyla festival havasına bürünmesini sağladı.