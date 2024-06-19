EURO 2024 "ilkler ve enler" ile başladı: En genci 16 en yaşlısı 41 yaşında!
2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) ilkler ve enlere sahne olarak başladı. Milli futbolcu Arda Güler, Ronaldo'ya ait Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu rekorunu kırdı. Açılış maçlarındaki en farklı galibiyetin alındığı gruplardaki ilk karşılaşmalar sonunda Alman Nagelsmann en genç teknik direktör, Macar Szoboszlai en genç kaptan, Arnavut Bajrami en hızlı golü atan oyuncu, İspanyol Yamal en genç ve Portekizli Pepe en yaşlı futbolcu oldu.
Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) tamamlanan ilk grup maçları, "ilkler ve enlere" sahne oldu.
Futbolun en büyük tutkulardan biri olduğu Almanya'da 14 Temmuz'a kadar sürecek EURO 2024, büyük heyecanın yaşandığı ilk maçlar sonunda futbolseverlerin beklentilerini karşıladı.
Dünyanın dört bir yanından Almanya'ya akın eden futbolseverlerin coşkusunun maçların heyecanıyla birleşmesi, şu ana kadar çok sayıda ilke sahne olan organizasyonun tam anlamıyla festival havasına bürünmesini sağladı.