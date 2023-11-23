NTV.COM.TR’ye geri dön

EURO 2024 KURA ÇEKİMİ: EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri grup aşaması sona erdi. Aylardır süren müsabakaların ardından adını EURO 2024 yazdıran takımlar belli oldu. A Milli Futbol Takımı, Galler deplasmanından 1 puanla dönerek D Grubu'nu ilk sırada tamamladı ve EURO 2024'e lider gitmeyi başardı. Milliler, elde ettiği liderlikle 2'nci torbada yer alacak. Şimdi kura çekimi tarihi, saati ve yayıncı kanalı merak konusu oldu. Peki, EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EURO 2024 KURA ÇEKİMİ: EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) kura çekiminde takımların yer alacağı torbalar belli oldu. Grubunu lider olarak tamamlayan Türkiye'nin 2. torbada yer aldığı kura çekimi, Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilecek. Kura çekiminin ardından turnuvadaki rakiplerimiz belli oldu. İşte, 2024 Avrupa Şampiyonası grup etabı kura çekimi hakkında bilgiler...

SPOR&SKOR HABERLERİ

EURO 2024 KURA ÇEKİMİ: EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

EURO 2024 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

EURO 2024 finalleri grup kura çekimi 2 Aralık Cumartesi günü TSİ 18.00'de Almanya’nın Hamburg kentinde gerçekleştirilecek.

Elbphilharmonie'de gerçekleştirilecek kura çekimi sonrasında gruplar belli olacak.

Kura çekimi TRT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Öte yandan kura çekimi başlama saati ise netleşmedi.

EURO 2024 KURA ÇEKİMİ: EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

KURA ÇEKİMİ TORBALARI

1. Torba: Almanya, Portekiz, Fransa, İspanya, İngiltere, Belçika

2. Torba: Türkiye, Macaristan, Danimarka, Arnavutluk, Romanya, Avusturya

3. Torba: Hollanda, İskoçya, Slovenya, Hırvatistan, Slovakya, Çekya

4. Torba: İtalya, Sırbistan, İsviçre, play-off'tan gelecek 3 takım

EURO 2024 KURA ÇEKİMİ: EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

TURNUVA 14 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak şampiyonaya 10 kent ev sahipliği yapacak.

Açılış maçının Münih Stadyumu’nda oynanmasına karar verilen şampiyonanın, final karşılaşması ise Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleşecek.

DAHA FAZLA GÖSTER
;