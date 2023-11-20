EURO 2024 kura çekimi ne zaman?

A Milli Futbol Takımımız Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile birlikte yer aldığı 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda bitime 1 maç kala EURO 2024 biletini alan ilk takım oldu. Futbolsever şimdi gelecek yıl yaz aylarında yapılacak turnuvada rakiplerimizin kim olacağını merak ediyor. İşte, EURO 2024 kura çekimi tarihi...