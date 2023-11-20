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EURO 2024 kura çekimi ne zaman?

EURO 2024 kura çekimi için geri sayım başladı. Almanya'daki 10 şehrin ev sahipliği yapacağı şampiyonanın açılış maçı Münih'teki Allianz Arena, final karşılaşması ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. EURO 2024'e Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak. EURO 2024'te 24 takım 4'erli 6 grupta mücadele edecek. Peki, EURO 2024 kura çekimi ne zaman?

EURO 2024 kura çekimi ne zaman? - 1

A Milli Futbol Takımımız Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile birlikte yer aldığı 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda bitime 1 maç kala EURO 2024 biletini alan ilk takım oldu. Futbolsever şimdi gelecek yıl yaz aylarında yapılacak turnuvada rakiplerimizin kim olacağını merak ediyor. İşte, EURO 2024 kura çekimi tarihi...

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EURO 2024 kura çekimi ne zaman? - 2

EURO 24 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek EURO 2024'ün kura çekimi; 2 Aralık'ta Hamburg'da gerçekleştirilecek.

EURO 2024 kura çekimi ne zaman? - 3

TÜRKİYE KAÇINCI TORBADA YER ALACAK?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde dün oynanan maçlarla birlikte A Milli Takım'ın 1. torbada olmayacağı netleşti.

Türkiye grubunu lider bitirirse 2 Aralık'taki kura çekimine 2. torbadan girecek. Millilerin grup ikinciliği halinde ise 3. torbada yer alması bekleniyor.


EURO 2024 kura çekimi ne zaman? - 4

İşte şu anki duruma göre 2024 Avrupa Şampiyonası kura çekimi için oluşacak muhtemel torbalar:

1. TORBA: Almanya, Portekiz, Fransa, Belçika, İngiltere, İspanya

2. TORBA: TÜRKİYE, Macaristan, Danimarka, Avusturya, Arnavutluk, Romanya

3. TORBA: İskoçya, Hollanda, Sırbistan, Hırvatistan, İtalya, Slovenya

4. TORBA: Slovakya, Çekya, İsviçre, Play-off'tan gelecek 3 takım

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