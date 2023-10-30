EURO 2024 kura çekimi ne zaman? A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri belli olacak
A Milli Futbol Takımımız Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile birlikte yer aldığı 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda bitime 1 maç kala EURO 2024 biletini alan ilk takım oldu. Futbolsever şimdi gelecek yıl yaz aylarında yapılacak turnuvada rakiplerimizin kim olacağını merak ediyor. Peki, EURO 2024 kura çekimi ne zaman?
Almanya'daki 10 şehrin ev sahipliği yapacağı şampiyonanın açılış maçı Münih'teki Allianz Arena, final karşılaşması ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. EURO 2024'e Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak. EURO 2024'te 24 takım 4'erli 6 grupta mücadele edecek. İşte, EURO 2024 kura çekimi tarihi...