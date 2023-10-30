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EURO 2024 kura çekimi ne zaman? A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri belli olacak

A Milli Futbol Takımımız Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile birlikte yer aldığı 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda bitime 1 maç kala EURO 2024 biletini alan ilk takım oldu. Futbolsever şimdi gelecek yıl yaz aylarında yapılacak turnuvada rakiplerimizin kim olacağını merak ediyor. Peki, EURO 2024 kura çekimi ne zaman?

EURO 2024 kura çekimi ne zaman? A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri belli olacak - 1

Almanya'daki 10 şehrin ev sahipliği yapacağı şampiyonanın açılış maçı Münih'teki Allianz Arena, final karşılaşması ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. EURO 2024'e Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak. EURO 2024'te 24 takım 4'erli 6 grupta mücadele edecek. İşte, EURO 2024 kura çekimi tarihi...

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EURO 2024 kura çekimi ne zaman? A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri belli olacak - 2

EURO 24 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek EURO 2024 kura çekimi 2 Aralık'ta Hamburg'da gerçekleştirilecek.

EURO 2024 kura çekimi ne zaman? A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri belli olacak - 3

A MİLLİ TAKIM 6'NCI KEZ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA YER ALACAK

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 3'ü üst üste olmak üzere 6. kez yer alacak.

Milliler, Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonunda ilk kez 1996'da boy gösterdi. Ay-yıldızlılar, İngiltere'de düzenlenen EURO 1996'ya gol atamadan ve puan alamadan grup aşamasında veda etti.

Türkiye, EURO 2000'de ise çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği turnuvada 4 puanla gruptan çıkan milliler, çeyrek finalde ise Portekiz'e elendi.

Ay-yıldızlı takım, şampiyona tarihindeki en büyük başarısına ise 2008'de imza attı. İsviçre ve Avusturya'da organize edilen EURO 2008'de yarı final oynayan milli takım, büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Almanya'ya mağlup olarak elenmesine rağmen unutulmaz bir performans sergiledi.

A Milli Takım, EURO 2016 ve EURO 2020'ye ise grup aşamasında veda ederek beklentilerin uzağında kaldı.

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