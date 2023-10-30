EURO 2024 kura çekimi ne zaman? A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri belli olacak

A MİLLİ TAKIM 6'NCI KEZ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA YER ALACAK

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 3'ü üst üste olmak üzere 6. kez yer alacak.



Milliler, Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonunda ilk kez 1996'da boy gösterdi. Ay-yıldızlılar, İngiltere'de düzenlenen EURO 1996'ya gol atamadan ve puan alamadan grup aşamasında veda etti.



Türkiye, EURO 2000'de ise çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği turnuvada 4 puanla gruptan çıkan milliler, çeyrek finalde ise Portekiz'e elendi.



Ay-yıldızlı takım, şampiyona tarihindeki en büyük başarısına ise 2008'de imza attı. İsviçre ve Avusturya'da organize edilen EURO 2008'de yarı final oynayan milli takım, büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Almanya'ya mağlup olarak elenmesine rağmen unutulmaz bir performans sergiledi.



A Milli Takım, EURO 2016 ve EURO 2020'ye ise grup aşamasında veda ederek beklentilerin uzağında kaldı.