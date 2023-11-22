EURO 2024 kura çekimi ne zaman? Türkiye hangi torbadan kuralara katılacak?
EURO 2024 kura çekimi için tarih araştırmaları başladı. Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinin sona ermesiyle birlikte, kura çekiminin ne zaman yapılacağı ve Türkiye'nin kuralara hangi torbadan katılacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, EURO 2024 kura çekimi ne zaman? Türkiye hangi torbadan kuralara katılacak?
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) kura çekiminin ne zaman yapılacağı, Galler-Türkiye maçının ardından futbolseverler tarafından merak ediliyor. D Grubu'nda Galler ile 1-1 berabere kalarak gruplardan lider olarak çıkmayı garantileyen Türkiye A Milli Takım'ın hangi torbadan kuralara dahil olacağı belli oldu. Peki, EURO 2024 kura çekimi ne zaman? Türkiye hangi torbadan kuralara katılacak?