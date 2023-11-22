Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) kura çekiminin ne zaman yapılacağı, Galler-Türkiye maçının ardından futbolseverler tarafından merak ediliyor. D Grubu'nda Galler ile 1-1 berabere kalarak gruplardan lider olarak çıkmayı garantileyen Türkiye A Milli Takım'ın hangi torbadan kuralara dahil olacağı belli oldu. Peki, EURO 2024 kura çekimi ne zaman? Türkiye hangi torbadan kuralara katılacak?