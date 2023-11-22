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EURO 2024 kura çekimi ne zaman? Türkiye hangi torbadan kuralara katılacak?

EURO 2024 kura çekimi için tarih araştırmaları başladı. Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinin sona ermesiyle birlikte, kura çekiminin ne zaman yapılacağı ve Türkiye'nin kuralara hangi torbadan katılacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, EURO 2024 kura çekimi ne zaman? Türkiye hangi torbadan kuralara katılacak?

EURO 2024 kura çekimi ne zaman? Türkiye hangi torbadan kuralara katılacak? - 1

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) kura çekiminin ne zaman yapılacağı, Galler-Türkiye maçının ardından futbolseverler tarafından merak ediliyor. D Grubu'nda Galler ile 1-1 berabere kalarak gruplardan lider olarak çıkmayı garantileyen Türkiye A Milli Takım'ın hangi torbadan kuralara dahil olacağı belli oldu. Peki, EURO 2024 kura çekimi ne zaman? Türkiye hangi torbadan kuralara katılacak?

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EURO 2024 kura çekimi ne zaman? Türkiye hangi torbadan kuralara katılacak? - 2

EURO 2024 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

EURO 2024 kura çekimi 2 Aralık 2023 tarihinde Almanya'nin Hamburg kentinde gerçekleştirilecek.

Kura çekimi TRT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

EURO 2024 kura çekimi ne zaman? Türkiye hangi torbadan kuralara katılacak? - 3

EURO 2024 İLK MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Avrupa Futbol Şampiyonası’nın açılış maçının ilk düdüğü 14 Haziran 2024’te çalınacak. İlk maç Bayern Münih'in Münih şehrindeki stadyumunda, 67 bin taraftarın önünde oynanacak.


Final ise 14 Temmuz 2024'de Almanya’nın başkenti Berlin’deki olimpiyat stadyumunda oynanacak.

EURO 2024 kura çekimi ne zaman? Türkiye hangi torbadan kuralara katılacak? - 4

TURNUVAYA KAÇ TAKIM KATILACAK?

24 katılımcı takımdan 20’si Mart ve Kasım 2023 tarihleri arasında oynanacak maçlarda çeşitli eleme gruplarındaki başarılarına göre Avrupa Şampiyonası’ndaki yerlerini alacak.

Diğer üç takım 21-26 Mart 2024 tarihleri arasında 12 takımdan oluşan bir play-off turnuvasında elemelere katılacak.

EURO 2024 kura çekimi ne zaman? Türkiye hangi torbadan kuralara katılacak? - 5

TÜRKİYE HANGİ TORBADA YER ALIYOR?

Türkiye, kura çekimine 2. torbadan girecek.

1. TORBA: Almanya, Portekiz, Fransa, İngiltere, Belçika, İspanya

2. TORBA: TÜRKİYE, Danimarka, Macaristan, Arnavutluk, Romanya, Avusturya

3. TORBA: Hırvatistan, Slovenya, Slovakya, Çekya, Hollanda, İskoçya

4. TORBA: Sırbistan, İtalya, İsviçre, Play-Off Kazananı A, Play-Off Kazananı B ve Play-Off Kazananı C

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