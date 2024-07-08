EURO 2024 sonrası milli futbolcuların piyasa değeri yükseldi

Hollanda maçında dünyanın en iyi stoperlerinden biri olarak gösterilen Virgil van Dijk'a zor anlar yaşatan Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz da değerini yükselten isimlerden oldu. Manchester United ve Brighton'ın radarında olduğu belirtilen Yılmaz'ın ise 25 milyon euronun altında bir bedelle transfer olması beklenmiyor.





