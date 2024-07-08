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EURO 2024 sonrası milli futbolcuların piyasa değeri yükseldi

EURO 2024 sonrası A Milli Takım'da öne çıkan 5 futbolcu kariyer zirvesi yaptı. Bu isimlerin başında Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Mert Müldür ve Merih Demiral geliyor. Bu isimlerin toplam değeri 155 milyon euroyu buluyor.

EURO 2024 sonrası milli futbolcuların piyasa değeri yükseldi - 1

EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda eden A Milli Takım'da 5 futbolcu kariyer zirvesini yaşadı. A Milli Takım'da 1 gol, 2 asistle EURO 2024'ün en çok konuşulan isimlerinden biri olan Arda Güler'in piyasa değeri 55 milyon euroyu buldu.



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EURO 2024 sonrası milli futbolcuların piyasa değeri yükseldi - 2

Ferdi Kadıoğlu, kendisini turnuvada izleyen Avrupa'nın dev kulüplerini büyüledi. Hürriyet'te yer alan habere göre; Borussia Dortmund ve Arsenal'in yakından ilgilendiği milli futbolcunun 40 milyon eurodan az bir bedelle transferinin mümkün gözükmediği konuşuluyor.



EURO 2024 sonrası milli futbolcuların piyasa değeri yükseldi - 3

Hollanda maçında dünyanın en iyi stoperlerinden biri olarak gösterilen Virgil van Dijk'a zor anlar yaşatan Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz da değerini yükselten isimlerden oldu. Manchester United ve Brighton'ın radarında olduğu belirtilen Yılmaz'ın ise 25 milyon euronun altında bir bedelle transfer olması beklenmiyor.


EURO 2024 sonrası milli futbolcuların piyasa değeri yükseldi - 4

EURO 2024'te Gürcistan'a attığı gol ilk haftanın en güzel golü seçilen Mert Müldür de dikkat çeken isimlerden biri oldu.Savunmadaki performansı ve hücum aksiyonlarında takıma desteğiyle fark yaratan milli futbolcunun da değerini 15 milyon euroya çıkarttığı ifade edildi.



EURO 2024 sonrası milli futbolcuların piyasa değeri yükseldi - 5

Merih Demiral ise A Milli Takım için bu turnuvada ikon isimlerden biri oldu. Suudi Arabistan'da top koşturan ve bugüne kadar 70 milyon euro ile bonservisine en fazla ödenen T

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