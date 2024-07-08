EURO 2024 sonrası milli futbolcuların piyasa değeri yükseldi
EURO 2024 sonrası A Milli Takım'da öne çıkan 5 futbolcu kariyer zirvesi yaptı. Bu isimlerin başında Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Mert Müldür ve Merih Demiral geliyor. Bu isimlerin toplam değeri 155 milyon euroyu buluyor.
EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda eden A Milli Takım'da 5 futbolcu kariyer zirvesini yaşadı. A Milli Takım'da 1 gol, 2 asistle EURO 2024'ün en çok konuşulan isimlerinden biri olan Arda Güler'in piyasa değeri 55 milyon euroyu buldu.