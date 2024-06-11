EURO 2024'e geri sayım: Almanya, Avrupa Şampiyonası'na 2. kez ev sahipliği yapacak
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) ev sahipliği yapacak Almanya, turnuvayı ikinci kez düzenleyecek. Şampiyona 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın 10 şehir ve stadında gerçekleştirilecek.
Almanya, Avrupa Şampiyonası'na 2. kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Organizasyona ilk kez 1988 yılında ev sahipliği yapan Almanya, Avrupa Futbol Şampiyonası'nı birden fazla düzenleyen 4. ülke olacak.
Avrupa'nın milli takımlar düzeyinde futboldaki en önemli turnuvası şu ana dek 14 farklı ülkede organize edildi.