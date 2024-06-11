EURO 2024'e geri sayım: Almanya, Avrupa Şampiyonası'na 2. kez ev sahipliği yapacak

ŞAMPİYONAYI BİRDEN FAZLA DÜZENLEYEN 4. ÜLKE

Almanya, Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonunu birden fazla düzenleyen 4. ülke olacak.

Turnuva'yı en çok düzenleyen ülke 3 defa ile Fransa (1960, 1984, 2016) olurken İtalya (1968, 1980) ve Belçika (1972, 2000) ikişer kez organizasyona ev sahipliği yaptı.

Avrupa Şampiyonası'nda ilk konuklarını 1988 yılında ağırlayan Almanya, EURO 2024 ile turnuvaya birden fazla ev sahipliği yapan 4. ülke konumuna gelecek.