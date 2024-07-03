EURO 2024'te çeyrek final maçları ne zaman? İşte Avrupa Futbol Şampiyonası eşleşmeleri
EURO 2024'te çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak. Futbolseverler de bu turun maç tarihlerine odaklandı. Peki, EURO 2024'te çeyrek final maçları ne zaman?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı belli oldu. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada, grup maçlarının ardından son 16 turunda eleme müsabakaları yapıldı. 29 Haziran tarihinde başlayan son 16 turu, Avusturya-Türkiye mücadelesiyle sona erdi. Tek maç üzerinden yapılan karşılaşmaların ardından 8 takım çeyrek finale kalma başarısı gösterdi.